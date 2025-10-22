El peronismo espera imponerse en 12 provincias, perder en diez y anticipa dos escenarios de paridad

Los días previos a las elecciones legislativas del 26 de octubre se cargan de especulaciones y pronósticos en todas las fuerzas en pugna. Entre encuestas y pálpitos, el peronismo hace cuentas y el escenario provisorio arroja un resultado de victoria posible en 12 provincias, mientras que en diez una derrota sería lo más factible para las filas de Fuerza Patria o alguna de sus variantes locales, y en dos la compulsa se desarrollaría con paridad. Es el resultado que obtuvo La Nación de una ronda de consultas entre fuentes peronistas de distintos puntos del país, contrastadas con voces provinciales que compiten contra el justicialismo.

Las victorias que prevé anotarse el peronismo son las de las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, La Pampa, San Luis, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Las derrotas serían en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Salta, Misiones, Corrientes, San Juan y Jujuy. Los comicios de Santa Cruz y Neuquén aparecen como apuestas por un escenario parejo.

En Buenos Aires, donde se elegirán 35 diputados y el candidato principal de Fuerza Patria es el excanciller Jorge Taiana, se daría una victoria amplia del peronismo, que maneja encuestas que lo ubican con más de diez puntos de ventaja sobre la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli. Por un margen estrecho, en el peronismo creen que pueden ganar en Santa Fe, con Caren Tepp a la cabeza de la lista de la provincia, donde se ponen en juego nueve bancas para la Cámara de Diputados. “Está muy parejo, pero con chances de salir primeros, por encima de [Maximiliano] Pullaro”, evalúa un informante del peronismo del interior del país.

Al triunfo peronista que se anuncia en Santiago del Estero (se eligen tres senadores y tres diputados), se sumaría en las previsiones el de Catamarca (tres diputados en juego y Fernando Monguillot al frente de la lista), donde el peronismo apalancado por el gobernador Raúl Jalil se impondría “por entre 10 y 12 puntos”, según calcula una fuente del peronismo catamarqueño. “Metemos dos de los tres diputados”, se entusiasma.

En La Rioja, donde la lista del peronismo tiene el sello del gobernador Ricardo Quintela, se seleccionarán dos diputados, bancas que el peronismo cree que conquistará. “Ganamos muy bien y metemos los dos diputados. Segundo, [Javier] Milei, y terceros, los radicales”, afirma un aliado de Quintela.

Tucumán (con el gobernador Osvaldo Jaldo en la boleta) elige cuatro diputados y, al igual que Formosa (con la maquinaria electoral del gobernador Gildo Insfrán como bandera y dos bancas de diputados en juego) se cuenta como victoria peronista. En La Pampa, el ganador sería el candidato del gobernador peronista Sergio Ziliotto, Abelardo Ferrán, con entre ocho y diez puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza; se eligen tres diputados.

San Luis se anota en los cálculos previos como una victoria ajustada del peronismo, aunque no de la vertiente kirchnerista de Fuerza Patria (en San Luis es “Fuerza Pueblo”) sino con el PJ local, que domina el exgobernador Alberto Rodríguez Saá y lleva como primer candidato a Jorge “Gato” Fernández; se eligen también tres diputados. Envuelta en conflictos en la provincia puntana, La Libertad Avanza quedaría relegada (el gobernador, Claudio Poggi, que no presentó lista propia, apoyó en los últimos días la nómina oficial de los libertarios).

En Río Negro (tres bancas de senadores y dos de diputados), con Martín Soria y Adriana Serquis al frente de las nóminas, Fuerza Patria se impondría a La Libertad Avanza, coinciden en el peronismo y fuera de esas filas.

Chubut, donde se ponen en juego dos bancas para la Cámara baja nacional, aparece anotada en los cálculos previos del justicialismo como una victoria alcanzable (lidera la nómina el exintendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, la lista se llama Frente Unidos Podemos), por sobre Despierta Chubut (la lista del gobernador Ignacio Torres) y La Libertad Avanza.

Tierra del Fuego brindaría al peronismo una victoria ajustada, que no excedería los cinco puntos de diferencia, para la lista de Fuerza Patria, liderada por Cristina López (para el Senado, donde se eligen dos lugares) y Agustín Tita (para Diputados, también con dos bancas por definir), y patrocinada por el gobernador Gustavo Melella. En Chubut y Tierra del Fuego hay más de una opción peronista, en un escenario de división interna.

Derrotas esperadas

Los territorios que significarían derrotas para el peronismo tienen a la ciudad de Buenos Aires como punto central. “Salimos segundos, peleando si metemos tres o cuatro diputados nacionales”. En Capital Federal, con tres senadores y 13 diputados en juego, Fuerza Patria postula en primer término a Mariano Recalde y a Itai Hagman.

En Córdoba, el kirchnerismo se ve tercero (el peronismo cordobés de Juan Schiaretti juega en Provincias Unidas) con Pablo Carro como candidato a diputado (se eligen nueve), aunque la lista de la también peronista Natalia De la Sota podría dejarlos cuartos.

En Entre Ríos (tres senadores y cinco diputados en juego). Compiten un total de 7 listas. En la Cámara de Diputados, quienes terminan su mandato a fin de año son Marcela Antola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). Por el Senado de la Nación, Stefania Cora (Frente de Todos), Alfredo Luis de Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) dejarán su banca.

Según las consultas de La Nación, Fuerza Patria quedaría por detrás de La Libertad Avanza, aliada con el gobernador Rogelio Frigerio.

En Chaco (se elegirán tres senadores y cuatro diputados), también con un escenario favorable a La Libertad Avanza aliada con el gobernador radical Leandro Zdero, Fuerza Patria desea matizar la derrota con un desempeño parejo del tramo de senadores de su boleta, el que lidera el exgobernador Jorge Capitanich. Mendoza (cinco bancas de diputados en disputa) es otro territorio gobernado por el radicalismo aliado al mileísmo en el que el peronismo quedaría segundo, detrás de la alianza libertaria.

“[Juan Manuel] Urtubey está creciendo, pero no creo que nos alcance porque está también [Sergio] Leavy”, señala un dirigente del PJ sobre el escenario del justicialismo dividido en Salta, donde la boleta de Fuerza Patria tiene a Urtubey a la cabeza para senadores (se eligen tres) y Emiliano Estrada, para diputados (se eligen también tres).

En Misiones se ponen en juego tres lugares para la Cámara de Diputados y en el peronismo ven difícil acceder siquiera a uno, con la boleta que encabeza María Cristina Britez. En Corrientes, el escenario más esperable para Fuerza Patria sería el de derrota ante la variante local de Provincias Unidas, patrocinada por el gobernador Gustavo Valdés, pero se ilusionan con alcanzar una banca de las tres disponibles para la Cámara baja, con la nómina que encabeza Raúl “Rulo” Hadad, intendente de San Roque.

San Juan y Jujuy son otras dos derrotas posibles anotadas en la libreta peronista. En la provincia cuyana, Fuerza San Juan quedaría en segundo lugar, por detrás del oficialismo provincial del gobernador Marcelo Orrego. Se eligen tres diputados y la nómina la encabeza Cristian Andino, excandidato a vicegobernador de Rubén Uñac.

En Jujuy, con Provincias Unidas en primer lugar (impulsada por el gobernador Carlos Sadir) no descartan que el peronismo termine tercero o hasta cuarto con su lista de Fuerza Patria encabezada por la diputada Leila Chaher, con lo que podría quedar sin ninguna de las tres bancas de diputados en juego.

Los escenarios parejos están en Santa Cruz y Neuquén, según afirman en el PJ. “Es un escenario de tercios, pero entre [el candidato de Fuerza Santacruceña Juan Carlos] Molina y el candidato de [el gobernador Claudio] Vidal está la disputa”, dice un hombre del justicialismo patagónico sobre Santa Cruz, donde se eligen tres diputados.

“Neuquén es la mayor duda del peronismo”, añade la misma fuente. En esta provincia, se ponen en juego tres senadores (Fuerza Patria lleva al frente a Silvia Sapag) y tres diputados (Beatriz Gentile es la primera candidata).