Racing cayó ante Flamengo y deberá ganar en Avellaneda

Este miércoles por la noche, Racing visitó a Flamengo por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se disputó en el estadio Maracaná y contó con el arbitraje de Jesús Valenzuela. Para la Academia era importante obtener un buen resultado para contar con buenas chances en el encuentro de vuelta.

El equipo argentino entregó el protagonismo del encuentro a su contrincante, que controló el dominio de la pelota a lo largo de todo el juego. Pese a eso y a los 21 remates con los que contó a lo largo del partido, al Mengao le costó encontrar diferencias en el juego.

Durante el primer tiempo el equipo brasileño tuvo la más clara en un remate de Giorgian de Arrascaeta que dio en el poste; mientras que la Academia pudo encontrar el gol en un remate de Santiago Solari que Agustín Rossi despejó con un gran manotazo luego de un tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, Facundo Cambeses se transformó en figura por tener más de una intervención en el juego para evitar la caída de su valla. Pese a sus múltiples intervenciones, el equipo Rojinegro acabaría encontrando la ventaja.

Luego de un tanto anulado por offside con intervención del VAR tras el cabezazo de Samuel Lino que superó por arriba a Cambeses, los dueños de casa llegaron al gol.

Fue tras un pase filtrado de Carrascal que el balón quedó en los pies de Emerson Royal. El defensor apareció en ataque por la derecha y definió en el mano a mano con Cambeses, pero el arquero ganó el duelo conteniendo el disparo con el pecho. El rebote fue hacia el medio y desde allí remató Carrascal. El disparo dio en Marcos Rojo y se metió en el arco de la Academia para el 1-0 parcial a los 43 minutos.

Racing sufrió los instantes finales del encuentro, pero resistió la desventaja de un gol y con ese resultado terminó el encuentro. Ahora deberá remontar en Avellaneda si pretende jugar la final de la competencia. El partido de vuelta será el miércoles 29 de octubre, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda.

-SÍNTESIS-

Flamengo 1-0 Racing.



Gol:

43’ST: Marcos Rojo (en contra).



Formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro.

DT: Filipe Luis.



Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

10’ST: ingresó Ayrton Lucas por Alex Sandro (FLA).

10’ST: ingresó Gonzalo Plata por Luiz Araújo (FLA).

13’ST: ingresó Facundo Mura por Gabriel Rojas (RAC).

19’ST: ingresó Juan Nardoni por Agustín Almendra (RAC).

27’ST: ingresó Bruno Henrique por Pedro (FLA).

27’ST: ingresó Samuel Lino por Giorgian de Arrascaeta (FLA).

38’ST: ingresó Emerson Royal por Guillermo Varela (FLA).

42’ST: ingresó Adrián Balboa por Adrián Martínez (RAC).

42’ST: ingresó Matías Zaracho por Santiago Solari (RAC).



Amonestados:

13’ST: Santiago Sosa (RAC).

15’ST: Ayrton Lucas (FLA).

28’ST: Bruno Zuculini (RAC).



Árbitro: Jesús Valenzuela.



Estadio: Maracaná.

Video: Conmebol.