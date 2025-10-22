Central Córdoba venció a Huracán y se trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba de Santiago del Estero venció por 1-0 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó gracias al gol de Fernando Martínez a los 33 minutos del primer tiempo, llegó a 21 unidades y escaló a la cima de la Zona A. AL mismo tiempo hundió al Globo, que ganó apenas uno de los últimos nueve partidos y quedó 12° con 16 unidades.

El local, en líneas generales, jugó mejor. Tuvo movilidad con Miljevic y Waller en mitad de cancha, buenos pivoteos de Giménez y profundidad con los laterales por las bandas. Pero nada alcanzó: los envíos al área no fueron buenos, los disparos no incomodaron al arquero Aguerre y el #23 no aprovechó las chances claras que tuvo.

Central Córdoba hizo lo que tenía que hacer. La única que tuvo fue gol: recuperó rápido en mitad de cancha, Heredia abrió para Perelló, y el desborde del ex Argentinos terminó en un buen centro para Fernando Martínez, que le ganó la espalda al lateral Ibáñez y puso el 1-0.

Explotó el Ducó. Ya venía con aires pesados desde partidos anteriores. La gente le hizo saber el descontento a los jugadores desde el primer momento en que el marcador fue adverso. Y no se salvó nadie: cantos a los jugadores, comisión directiva y entrenador Frank Kudelka, que ya en la previa se cuestionaba su continuidad, y tras la derrota, quedó colgando de un hilo.

El Ferroviario jugó con la desesperación de Huracán. Encontró pocos lapsos de tenencia que le sirvieron para defenderse y cortar un poco con la ansiedad del local en ir a buscar el empate. Florentín fue el eje de un equipo que tuvo lo que fue a buscar, y que incluso, pudo ampliar la ventaja sobre el final con la defensa del Globo totalmente desarmada.

La reacción desde el banco del local también mostró síntomas de knock-out. Kudelka puso tres delanteros de área y el equipo terminó totalmente descompensado. La visita se vuelve a Santiago con la punta. Sí, dio un golpe Franko, publica Olé.