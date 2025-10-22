Una adolescente murió tras ser atropellada por una moto en Paraná

Una adolescente de 15 años perdió la vida este miércoles por la tarde tras ser embestida por una motocicleta en la intersección de las calles Luis Palma y Montiel, en la ciudad de Paraná. El hecho conmocionó al barrio, donde tanto la víctima como los involucrados eran conocidos por los vecinos.

Según informó Reporte 100.7, la joven caminaba por la zona cuando fue colisionada por una moto Tornado negra en la que circulaban dos jóvenes, quienes subían por Luis Palma en dirección a Montiel. Tras el impacto, la chica cayó violentamente al suelo y comenzó a presentar signos de descompensación mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la adolescente falleció producto de un fuerte golpe en la cabeza. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su identidad.

Los dos ocupantes de la moto fueron demorados por personal policial y trasladados a la comisaría para prestar declaración. “Son buenos pibes, yo los conozco, son de acá del barrio”, comentó un vecino visiblemente afectado por lo ocurrido.

La investigación está en curso y se aguarda el parte oficial de las autoridades para esclarecer las circunstancias del siniestro.