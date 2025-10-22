Milei reconoció que habrá cambios en el Gabinete después de las elecciones

Javier Milei hará cambios en su gabinete luego de las elecciones legislativas del domingo, en un paso que busca consolidar las reformas de segunda generación y ajustar la gestión a los resultados electorales. “De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, ratificó el presidente este martes.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la posible salida del canciller Gerardo Werthein y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ambos cuestionados por los trolls comunicadores del Gobierno como Daniel "Gordo Dan" Parisini. Además, se evalúa una posible fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, que implicaría una reestructuración significativa. También se confirman las partidas de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), quienes seguramente deberán asumir sus bancas en el Congreso después del 10 de diciembre, mientras crecen los rumores sobre otros funcionarios que podrían dejar sus cargos.

Tensiones internas y el futuro de Francos y Caputo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, atraviesa un momento complejo: la aplicación de las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y discapacidad fue postergada, por "falta de recursos". Esta demora lo obliga a dar explicaciones, y lo coloca a un paso de enfrentar una moción de censura que la oposición busca llevar adelante en el Congreso antes del recambio parlamentario.

En su círculo íntimo, Francos aseguró que tiene pendiente una reunión con Milei para definir su futuro; tras la salida de Werthein, su destino podría ser el Palacio San Martín. Aunque ya en otras ocasiones se especuló con la posibilidad de que el ministro dejara el Gabinete, Francos siguió firme junto a Milei, publicó Página12.

Por su parte, circularon distintas versiones que señalan que el asesor presidencial estrella, Santiago Caputo, podría pasar a un rol de asesor “en blanco”, similar al de jefe de gabinete de asesores.

Gabinete en movimiento: Milei reacomoda ministros tras acercamiento con Macri

Entre los posibles reemplazos, figuran funcionarios cercanos a Mauricio Macri, tras el reciente acercamiento de Milei con el expresidente, quien habría solicitado puestos dentro del gabinete. La Casa Rosada --en busca de gobernabilidad-- evalúa a Guillermo Montenegro como titular del ministerio unificado de Seguridad y Justicia. Alejandra Monteoliva asumiría la Secretaría de Seguridad, mientras que Sebastián Amerio, cercano a Caputo, se haría cargo de la Secretaría de Justicia. Además, Guillermo Dietrich podría volver al Ministerio de Transporte, como muestra del acercamiento entre Milei y Macri.

La intención de acercar posiciones con exaliados también se extendería a aliados cordobeses: sería el caso de Juan Schiaretti, quien votó sistemáticamente con Milei y podría ser propuesto como presidente de la Cámara de Diputados. Fuentes oficiales señalan que estos cambios serían paulatinos y no se implementarían de manera inmediata.

Milei insiste en mantener coherencia con su programa

Ante este panorama, el ultraderechista reafirmó que los ajustes buscan mantener coherencia con el programa original: “Todo ajuste o reacomodamiento será para cumplir los objetivos trazados. Nada más”. Sin embargo, la combinación de funcionarios salientes, leyes pendientes y conflictos internos evidencia los desafíos que enfrenta la segunda etapa de su gobierno y cuestiona su capacidad para ejecutar promesas legislativas y mantener un equipo estable.