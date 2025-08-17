Defensa y Newell’s repartieron puntos en Florencio Varela

Por la quinta fecha del Torneo Clausura en la Zona A de la Liga Profesional, Defensa y Justicia recibió a Newell’s. El partido se disputó en el estadio Norberto Tomaghello y contó con el arbitraje de Daniel Zamora, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio.

La primera ocasión clara del juego fue para el anfitrión con un centro desde la izquierda que cayó como una piedra en el corazón del área chica. Allí apareció Agustín Hausch, que llegó a definir, pero remató por encima del travesaño. Cerca el Halcón.

En la respuesta, Newell’s sí facturó. Fue tras un tiro de esquina desde el costado derecho que fue directo a la cabeza de Jherson Mosquera. El cabezazo del colombiano se metió contra el poste derecho de Enrique Bologna, que pese a su estirada no pudo evitar el tanto. Estaban 1-0 a los 19 minutos.

La respuesta del equipo anfitrión llegó con una muy buena jugada personal de Juan Miritello, que recibió por la izquierda y luego de controlar con el taco y eliminar a su marcador, sacó un remate cruzado que dio en el poste izquierdo de Williams Barlasina. En el rebote, Hausch tomó el balón por la derecha, enganchó hacia el centro y sacó un remate que se fue elevado.

Poco después de esa chance perdida por el local, Newell’s tuvo la oportunidad de estirar la ventaja. Fue luego de un esfuerzo de Franco Orozco por el costado izquierdo para enviar un centro pinchado a la posición de Martín Fernández. El mediocampista controló y a duras penas se llevó el balón. Cuando quiso sacar el remate no fue prolijo y disparó directamente afuera por el costado izquierdo del arco. Lo pagaría caro la Lepra.

Esto se debe a que a los 38, un par de intentos fallidos por rechazar el balón dejaron la chance servida a César Pérez, que en la medialuna del área sacó un remate de derecha que dio en el poste izquierdo y se metió en el arco para el 1-1.

Ya en la segunda mitad, Defensa buscó dar vuelta el encuentro y estuvo cerca luego de un tiro de esquina en el que Lucas Ferreira ganó de cabeza. El central remató de pique al suelo y se encontró con una buena estirada de Barlasina, que controló el balón.

La última fue para la visita, que llegó tras un lateral desde la derecha que picó en el área y llegó a la posición de Giovani Chiaverano. El juvenil sacó una chilena que no trajo mayores inconvenientes a Bologna, que controló sin problemas.

Con la igualdad, el conjunto rosarino se ubica en la octava posición con seis unidades, mientras que Defensa y Justicia llegó a ocho y se ubica en la sexta colocación. En la próxima fecha, Defensa deberá visitar a Barracas Central el viernes 22, desde las 15.30; mientras que Newell’s jugará el clásico ante Rosario Central el sábado 23, desde las 17.30.

-SÍNTESIS-

Defensa y Justicia 1-1 Newell’s.



Goles:

19’PT: Jherson Mosquera (NEW).

38’PT: César Pérez (DYJ).



Formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Agustín Hausch, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Damián Fernández, Alexis Soto; César Pérez, Juan Gutiérrez, Kevin Gutiérrez; Aaron Molinas; Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.



Newell’s: Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Fabián Noguera, Saúl Salcedo, Luca Sosa, Alejo Tabares; Valentino Acuña, Gaspar Iñíguez, Martín Fernández, Franco Orozco; Juan García.

DT: Cristian Fabbiani.



Cambios:

11’ST: ingresó David Barbona por Aaron Molinas (DYJ).

19’ST: ingresó Giovani Chiaverano por Franco Orozco (NEW).

19’ST: ingresó David Sotelo por Gaspar Iñíguez (NEW).

21’ST: ingresó Lucas Souto por Agustín Hausch (DYJ).

21’ST: ingresó Lenny Lobato por Juan Gutiérrez (DYJ).

26’ST: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Juan García (NEW).

33’ST: ingresó Nicolás Stefanelli por Rafael Delgado (DYJ).

39’ST: ingresó Facundo Guch por Valentino Acuña (NEW).



Amonestados:

39’ST: Lucas Souto (DYJ).

40’ST: Alejo Tabares (NEW).



Árbitro: Daniel Zamora. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Norberto Tomaghello.

Video: Liga Profesional.