Patronato sufrió, pero le ganó a Arsenal en el Grella

Por la 27ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional, Patronato recibió este domingo a Arsenal de Sarandí. El encuentro contó con el arbitraje de Julio Barraza y se desarrolló en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Durante los primeros minutos del juego el dominio de la pelota y la profundidad ofensiva fue de Arsenal. El conjunto de Darío Franco fue el que propuso y se aproximó con peligro a la valla de Alan Sosa, que de todas maneras no debió intervenir en ninguna ocasión.

Recién sobre los 13 minutos el Arse generó una muy buena ocasión que acabó en gol de Ignacio Sabatini, pero hubo offside. Parecía encontrarse adelantado el atacante justo antes de la definición para la ventaja en favor del visitante.

Y dos minutos más tarde fue el local el que festejó. Ocurrió a los 15 minutos, luego de un fallo en la salida con la mano de Jerónimo Pourtau, que entregó el balón en los pies de Valentín Pereyra. El mediocampista avanzó con la pelota dominada y definió abajo contra el poste izquierdo del arco visitante para el 1-0. Primer gol en primera para el mediocampista que hizo inferiores en el Patrón.

Antes y después del gol, Alan Bonansea tuvo ocasiones claras, pero en ambos casos falló al intentar conectar. En la primera quiso definir suave y falló luego de un pase de Maximiliano Rueda desde la derecha; en la segunda intentó ganar tras un centro desde la izquierda, pero falló al querer empujar el balón.

Poco después, Patronato se quedó reclamando un penal que el árbitro no sancionó. Pareció haber un claro agarrón de Manuel Cocca sobre Maximiliano Rueda que finalmente no fue sancionado.

En los siguientes minutos hubo intentos de Arsenal de acercarse al arco de Sosa, pero siempre falló en el último pase o en los centros al área, que en todo momento encontraron al arquero del Patrón bien parado. Al Patrón, por otra parte, le costó mucho manejar la pelota y en algunos casos se excedió en su discusión con el árbitro.

Luego de un par de intentos de avanzar en ataque al arranque del complemento, la primera chance finalmente llegó para el Arse. Fue Manuel Cocca quien se animó a un remate de larga distancia que se fue cerca del poste derecho del arco defendido por Sosa.

A los 11 estuvo cerca del segundo el equipo anfitrión. Luego de un muy buen centro en un tiro libre desde la derecha, Gallucci Otero ganó de cabeza, pero remató directamente afuera por el costado derecho del arco defendido por Jerónimo Pourtau. Clarísima ocasión desaprovechada por el Patrón.

Tres minutos más tarde, Tomás González buscó su oportunidad en el Arse. El mediocampista enganchó desde la izquierda hacia el centro y luego de engañar con un pase sacó un remate cruzado que Alan Sosa desvió ligeramente para enviarlo al tiro de esquina. Se salvó el anfitrión.

Sobre los 22 tuvo una buena jugada el dueño de casa. Luego de una recuperación por derecha llegó el pase en profundidad para Alan Bonansea, que se sacó de encima la marca de Nazareno Roselli con una bicicleta, pero luego sacó un derechazo muy desviado.

Con el paso de los minutos hubo muy poco de Patronato, más allá de algún avance de contragolpe. Por el contrario, el Arse manejó la pelota y tuvo algunas ocasiones claras, como con el remate de Roselli desde afuera del área que Sosa controló sin mayores problemas.

Salvo alguna salida de contragolpe, Patronato generó muy poco y se dedicó más a refugiarse de los intentos del Arse. Jugado, el equipo de Franco intentó acumular gente en ataque y eso en algunos casos le permitió generar ocasiones que Sosa resolvió sin mayores problemas.

Sobre el final del partido, otra vez González intentó con un enganche de izquierda al centro y un zapatazo que esta vez buscó el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Sosa. El balón no bajó a tiempo y acabó perdiéndose por encima del travesaño.

Antes del final tuvo también su chance el local. Entre Gallucci Otero y Bonansea construyeron la chance de gol que acabó con remate del último. No le pegó bien el mediocampista, que al no darle dirección al remate facilitó la reacción de Pourtau, que envió la pelota al tiro de esquina.

Y en la última, luego de un tiro de esquina, González apareció solo por la izquierda luego de la habilitación de Esteban Fernández. El atacante del visitante sacó un potente remate que se fue por encima del travesaño: fue 1-0 para el Patrón.

Con la victoria, Patronato llegó a 41 puntos y ahora se ubica en la cuarta posición del torneo; mientras que Arsenal permanece en la última colocación con 24 unidades. En la próxima fecha, el Patrón visitará a Colegiales en Munro el domingo 24, desde las 13; mientras que Arsenal recibirá a Güemes, el sábado 23 desde las 15.30.

-SÍNTESIS-

Patronato 1-0 Arsenal.



Gol:

15’PT: Valentín Pereyra.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra, Emanuel Moreno; Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Alan Bonansea y Julián Marcioni.

DT: Gabriel Gómez.



Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matteo Trombini; Axel Batista, Esteban Fernández, Matías Lucero, Tomás González; Ignacio Sabatini.

DT: Darío Franco.



Cambios:

ET: ingresó Marcos Enrique por Valentín Pereyra (PAT).

10’ST: ingresó Gonzalo Asís por Maximiliano Rueda (PAT).

10’ST: ingresó Ian Escobar por Emanuel Moreno (PAT).

11’ST: ingresó Matías Vera por Emiliano Purita (ARS).

11’ST: ingresó David Sayago por Matteo Trombini (ARS).

20’ST: ingresó Guillermo Sánchez por Juan Barinaga (PAT).

28’ST: ingresó Fabián Bordagaray por Axel Batista (ARS).

31’ST: ingresó Facundo Díaz por Fernando Moreyra (PAT).

32’ST: ingresó Talo Colletta por Matías Lucero (ARS).



Amonestados:

28’PT: Valentín Pereyra (PAT).

40’PT: Santiago Gallucci Otero (PAT).

26’ST: Alan Sosa (PAT).

37’ST: Facundo Díaz (PAT).



Árbitro: Julio Barraza.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Foto: Prensa Patronato.