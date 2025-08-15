Vuelve Litoral Stand Up Comedy con su show 2025 a Boston

Después de unas breves vacaciones, el ciclo Litoral Stand Up Comedy retoma su 2ª temporada este sábado 16 de agosto en Boston (Corrientes 527, Paraná), con una nueva función de su show 2025.
Sobre el escenario se presentarán Mateo Izza, Belisario Ruiz, Lisandro Riera, Ignacio Grünbaum y Nacho Koornstra, quienes prometen hacer reír a grandes y chicos con sus ocurrencias y monólogos.
La propuesta se completa con la gastronomía de Boston: comida casera y la cerveza más fría del condado, ideal para acompañar una noche de humor y encuentro.
El espectáculo será a la gorra, con modalidad de entrada libre y salida a voluntad. Las reservas pueden hacerse al 343 4161838.