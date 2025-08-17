Juan Ebarlín se quedó con la victoria en el TC Pick Up: Werner, quinto

Juan Ebarlín ganó en San Nicolás y se prende en la lucha por el título.

Este domingo se desarrollaron series y final del TC Pick Up en el marco de la sexta fecha del campeonato. El escenario fue el autódromo de San Nicolás, en donde los pilotos fueron a buscar primero una buena ubicación en las series para luego apostar a crecer durante la final.

En la series primero festejó Agustín Canapino, que ganó la batería inicial luego de siete minutos, 31 segundos y 118 milésimas, seguido por Juan Ebarlín y Matías Rodríguez. Sin embargo, Mariano Werner ganó la segunda batería en siete minutos, 30 segundos y 702 milésimas, logrando hacerse acreedor del primer lugar en la grilla. En su serie lo siguieron Germán Todino y Tomás Abdala.

La dupla Werner-Canapino salió por delante de todos en la final, pero ninguno de los dos pudo conservar su lugar. De hecho, el Titán de Arrecifes fue apercibido por una maniobra peligrosa sobre la camioneta del paranaense. Ambos terminaron algo retrasados en la final.

El ganador fue Juan Ebarlín, primero en completar los 18 giros de competencia luego de 27 minutos, 51 segundos y 287 milésimas. Detrás quedó Todino, a 366 milésimas, y el podio lo completó Andrés Jakos, a un segundo y 687 milésimas.

El paranaense Werner terminó en el quinto lugar a siete segundos y 346 milésimas, suficiente para ubicarse como líder del campeonato con 235,5 puntos. Tiene 24,5 unidades más que su perseguidor, Juan Gianini. En la tabla, Agustín Martínez aparece en la 15° posición con 113 puntos.

La próxima fecha del torneo será el fin de semana del 31 de agosto, en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Luego la categoría llegará a Paraná, el fin de semana del 28 de septiembre.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 6 (en San Nicolás)

1°) Juan Ebarlín (Toyota): 27’51”287/1000.

2°) Germán Todino (Toyota): a 366/1000.

3°) Andrés Jakos (Toyota): a 1”687/1000.

4°) Tomás Abdala (Ford): a 6”618/1000.

5°) Mariano Werner (Toyota): a 7”346/1000.



Campeonato | TC Pick Up

1°) Mariano Werner (Toyota): 235,5.

2°) Juan Gianini (Ford): 211.

3°) Andrés Jakos (Toyota): 190,5.

4°) Matías Rodríguez (Toyota): 190.

5°) Juan Ebarlín (Toyota): 189.

15°) Agustín Martínez (Ford): 113.