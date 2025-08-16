Feria del Libro Paraná Lee: escritores celebraron la promoción de la lectura y de políticas culturales

La Feria del Libro Paraná Lee continúa este fin de semana en la Sala Mayo.

La Feria del Libro Paraná Lee 2025 continúa este fin de semana en la Sala Mayo, en Puerto Nuevo. Ayer se desarrolló la segunda jornada durante la cual Norma Morandini, Adolfo García, Ariana Harwicz e Istvansch, entre otros autores, le pusieron brillo a la propuesta cultural de la ciudad. Los autores destacaron la sinergia con el público y la continuidad de un evento literario que refuerza su apuesta por la lectura como celebración.

La edición 2025, cuenta con entrevistas a reconocidas figuras de la literatura, la ciencia y la cultura; presentaciones de libros de escritores y escritoras entrerrianas, talleres de formación, y actividades especialmente diseñadas para gurises lectores, narradoras, bibliotecas populares y espectáculos musicales para celebrar el mes de las infancias.

Norma Morandini, abordó con lucidez los ejes centrales de su obra “Decir adiós”. Al respecto manifestó: “Las heridas son precisamente porque no podemos hacer duelo y el consuelo es la pedagogía democrática. Me refiero a los muertos insepultos, a los que nadie ha visto morir, a aquellos a los que se pudo evitar y es responsabilidad de los gobernantes. Hablamos del Covid o de los desaparecidos: tenemos medio siglo que se interpone entre la mayor tragedia contemporánea”.

En el conversatorio “Musas recíprocas: vaivenes entre ciencia y arte”, el neurocientífico Adolfo García, compartió reflexiones sobre “los vínculos entre estas dos disciplinas que, lejos de oponerse, se enriquecen mutuamente”. Valoró “la energía y curiosidad del público, con el que pudo construir un verdadero diálogo, y destacó a la feria como un espacio que ya marca la agenda cultural de la ciudad”.

Ariana Harwicz, autora de “Perder el juicio” y “Matate, amor”, se constituyó una de las presencias destacadas de Paraná Lee 2025 habló de la relación entre los lectores y los escritores. “Es interesante pensar, casi como una documentalista, la forma de pensar de los lectores de las provincias y de las ciudades más chicas, de pensar la cultura”, señaló y agregó que la continuidad de la Feria “es extraordinaria, con la participación de editoriales pequeñas y de cómo se compenetran para trabajar juntos”.

La periodista y moderadora del conversatorio, Sandra Miguez, manifestó: “Es un orgullo poder participar y acompañar a las organizadoras. Hay que reconocer el esfuerzo que hace el Municipio junto a la Editorial Municipal para llevar adelante la propuesta”.

Mara Rodríguez, integrante del equipo de la Editorial Municipal, valoró el intercambio de la escritora con el público. “Tener a la autora y poder interpelarla y que ella nos cuente cómo escribe, qué es lo que la motiva, dónde vive, todo su ámbito; es fantástico y estoy fascinada”.

“Fue una hermosa experiencia. Estoy muy encantado con lo que ha pasado, los chicos se divirtieron mucho y estuvimos haciendo juegos a partir de las lecturas. Paraná es una ciudad hermosa y es mi primera vez en la Feria, es preciosa. Necesitamos que el Estado se ocupe de la cultura, estamos haciendo cultura y es para todos”, celebró Istvansch, autor de “Obras a la mano” y “Manos de viento: un viaje a Cueva de las Manos”.

Agenda sábado

10 hs. Taller «Existe la Literatura Infantil» Coordina: Cecilia Moscovich (CC)

10:30 hs. Presentación «Ediciones Menjunje» Creación Colectiva. Autores varios. Con la Biblioteca Popular Caminantes (H)

11 hs. Cita Mágica «Lecturas en la costa» con Mariano Quiros. (actividad con inscripción previa)

11 hs. Presentación «Purgatorio» Nathalia Tórtora. Editorial Vanadis (H)

11.30 hs.Presentación «Bien pudiera ser» Antología de Mujeres en Pandemia. Con Marga Presas y Ana María Gonzáles. Actividad coordinada por la Editorial Municipal «La histórica» de Concepción del Uruguay (H)

12 hs. Conversatorio «Narrativa, crónica periodística e Inteligencia Artificial» con Sandra Miguez y Mauricio Koch (H)

12.30 hs. Panel. Costa a Costa «Nostálgico sapucay» Participan: Biblioteca Popular Caminantes, Asociación Civil Teatro del Bardo, Asociación Civil Barriletes y Asociación Civil De Costa a Costa (E)

14 hs. «Poemas y girasoles» con Daniel Mecca (H)

15 hs. Conversatorio «Escribir un río impredecible » con Mariano Quirós. Modera Oscar Londero (E)

15 hs. Recorridos Literarios «Un paseíto literario por la plaza». Coordina: EDUNER. Punto de encuentro: puerta de la Sala Mayo.

15 hs. Presentación de Baúles Andariegos, Cajitas Lambe Lambe, el Coro Paraná con Voz y la actividad Cuento Invento a cargo de Ana Federik (CI)

16 hs. Presentación "Diana" y "Hogar" de Editorial Camalote (H)

16 horas. Actividad-taller Carta Va a cargo de Fernanda Alvarez (CI)

16.30 hs. Taller "¿Oís lo que escribo?" con Selva Almada (actividad con inscripción previa)

16.30 hs. Conversatorio "El amor es un monstruo de dios" con Luciana De Luca. Modera Florencia Gómez (E)

17 hs. Presentación "Un rectángulo negro por donde entra la claridad" Candelaria Rivero. Producciones 7vidas (H)

17.30 hs. Presentación "Ciudades del Río". Con Mariana Melhem. 170 Escalones (H)

18 hs. Conversatorio "La imaginación pide más imaginación: la literatura en tiempos del yo" con Daniel Mecca. Modera: Alejo Paris (E)

18 hs. Espectáculo musical de Florencia Di Stéfano.

19 hs. Espectáculo musical de Julián Dal Colletto.

19 hs. Cita Mágica «Memorias y transmisión intergeneracional» con Fabiana Rousseaux (actividad con inscripción previa)

19 hs Presentación del libro «Laura y Ernesto» con Mario Elizalde. Ana Editorial (H)

20 hs. Presentación del libro "LAI" y proyección del documental "Lai" con Selva Almada y Rusi Millán Pastori (E)

