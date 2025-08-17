Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia y le ganó a domicilio

Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia recibió a Lanús en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro del encuentro por la Zona B fue Facundo Tello, acompañado en el VAR por Andrés Merlos.

De arranque en el juego atacó Lanús, que buscó con un remate de larga distancia de Bruno Cabrera que no le generó grandes problemas a Nelson Insfrán. Fue una declaración de intenciones, el Granate fue a buscar los tres puntos como visitante.

Sin embargo, Gimnasia también buscó y tuvo una chance clara luego de un pase largo que Marcelo Torres desvió para favorecer el pique de Manuel Panaro. El atacante definió, pero no le trajo problemas a Nahuel Losada, que controló sin dar rebotes.

La respuesta de la visita fue tras un tiro de esquina desde la derecha en el que Franco Watson cedió para Alexis Segovia. El atacante envió un centro que se fue cerrando y obligó a Insfrán a meter la mano para enviar el balón al tiro de esquina.

En ese nuevo córner llegó un remate de Juan Ramírez desde la puerta del área que se desvió en el camino y dejó mal parado a Insfrán. Para suerte del Lobo, el balón se perdió por la línea de fondo en ese costado.

La insistencia tuvo premio para Gimnasia, que finalmente alcanzó el gol a los 42. Fue Marcelo Torres quien recibió un balón entre líneas de Jeremías Merlo para definir al costado izquierdo de Losada y poner el 1-0 parcial. Se desató el festejo del anfitrión, pero no duró mucho.

Es que en el segundo tiempo el Granate tardó solo diez minutos en lograr el empate. Antes tuvo una chance clarísima con un centro desde la derecha que atravesó toda el área hasta la posición de Sasha Marcich, cuyo remate contra el poste derecho encontró el rechazo de Insfrán.

El gol fue tras un centro de tiro libre en el que José Canale ganó de cabeza. El central cabeceó hacia atrás y puso el balón contra el poste derecho de Insfrán, que no pudo evitar la igualdad.

Lanús siguió atacando y tuvo el segundo en los pies de Segovia, que enganchó de derecha a izquierda y sacó un remate bajo que Insfrán atajó arrojándose hacia ese poste. La insistencia le traería premio al Granate.

Es que llegó al segundo gol a los 17 minutos, luego de un centro desde la derecha que se desvió ligeramente en el camino y le permitió a Franco Watson empujar el balón al fondo de la red. Fue el 2-1 para el visitante que pasó a ganar el juego. De allí en más se dedicó a cuidar el resultado y acabó ganando fuera de casa.

Con la victoria, el equipo de Mauricio Pellegrino lidera su grupo con nueve puntos; mientras que el Lobo quedó séptimo con siete unidades. En la próxima fecha, los dirigidos por Alejandro Orfila visitarán a San Martín de San Juan, el sábado 23, desde las 20; mientras que Lanús será anfitrión de River, el lunes 25, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 1-2 Lanús.



Goles:

42’PT: Marcelo Torres (GIM).

10’ST: José Canale (LAN).

17’ST: Franco Watson (LAN).



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Jeremías Merlo, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.



Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Luciano Romero; Agustín Cardozo, Juan Ramírez; Alexis Segovia, Franco Watson, Bruno Cabrera; Alexis Canelo.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

ET: ingresó Sasha Marcich por Luciano Romero (LAN).

ET: ingresó Rodrigo Castillo por Bruno Cabrera (LAN).

14’ST: ingresó Juan Pérez por Norberto Briasco (GIM).

25’ST: ingresó Lucas Castro por Mateo Seoane (GIM).

25’ST: ingresó Bautista Merlini por Marcelo Torres (GIM).

25’ST: ingresó Sebastián Lomónaco por Jeremías Merlo (GIM).

38’ST: ingresó Agustín Medina por Franco Watson (LAN).

40’ST: ingresó Gonzalo Pérez por Agustín Cardozo (LAN).

43’ST: ingresó Maximiliano Zalazar por Nicolás Garayalde (GIM).

45’ST: ingresó Ezequiel Muñoz por Juan Ramírez (LAN).



Amonestados:

45’PT: Luciano Romero (LAN).

50’PT: Bruno Cabrera (LAN).

9’ST: Manuel Panaro (GIM).

32’ST: Gastón Suso (GIM).

44’ST: Juan Pérez (GIM).

48’ST: Maximiliano Zalazar (GIM).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Andrés Merlos.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Video: Liga Profesional.