Shell aplicó el tercer aumento del mes en sus naftas

La petrolera Shell aplicó este jueves 14 de agosto un nuevo incremento de precios. Los surtidores de la ciudad de Paraná ya registran estas modificaciones, en el marco de la nueva política de ajuste continuo.

Se trata del tercer aumento de precios en el mes. Las primeras remarcaciones se registraron el 1 y el 8 de agosto. En tanto, la petrolera YPF también viene de realizar modificaciones en sus valores.

Cabe recordar que se encuentra vigente el denominado esquema de “microprecios“, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

Nuevos valores en Paraná

Nafta super: de $1.470 a $1.492 (+1.4%)

V-Power nafta: de $1.707 a $1.734 (+1.5%)

Diésel: de $1.514 a $1.543 (+1.9%)

V-Power Diésel: de $1.734 a $1.734 (sin aumento)