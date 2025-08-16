La Editorial Municipal promueve la accesibilidad de la literatura infantil

Andrea Velázquez, empleada municipal no vidente, en conjunto con la Editorial Municipal transcribió el cuento “La mejor luna” en Braille. La iniciativa inclusiva incorporó la traducción en lengua de señas por el equipo de Emalsa y un audio con la voz de Valentina Miglioli, con el objetivo de brindar mayor inclusión de un cuento infantil que trasciende distintas generaciones.

El cuento “La mejor luna”, pertenece a Liliana Bodoc, el que fue parte de una experiencia literaria y musical que llevó a cabo la Editorial Municipal en una jornada de lectura que se realizó en enero de 2025.

Andrea Velázquez, empleada no vidente de la Dirección General de Políticas de Integración y Discapacidad del Municipio, se refirió al proceso de transcripción al sistema Braille del cuento “La mejor luna”, una obra literaria de Liliana Bodoc. “Hacer accesible un material de lectura es algo fabuloso: los libros se están perdiendo mucho y el Braille nunca debe dejar de usarse, es la herramienta que nos permite poder leer a través de nuestras manos”, enfatizó.

“La Feria del libro es la excusa para que todo el mundo pueda hacer algo con libros. Es un objeto que activa todos los sentidos: el tacto, el olfato y la imaginación. Fue un desafío y a la vez algo muy gratificante. Poder tener una obra infantil para que todo el mundo acceda es increíble”, destacó Valentina Miglioli, integrante de la Editorial Municipal de Paraná.