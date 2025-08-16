Triple colisión en uno de los accesos a Crespo

El impacto se produjo en Ruta 131 y acceso Pte. Illia.

En horas de la siesta de este sábado, se produjo una colisión múltiple en Ruta 131 y acceso Pte. Illia de Crespo, movilizándose personal de emergencia y sanitario hasta el lugar.

Desde Bomberos Voluntarios se precisó a FM Estación Plus que "a las 14:34 se recepcionó una convocatoria por un triple accidente, llegando una dotación y constatando que no se hallaban personas atrapadas".

El impacto tuvo como protagonistas a tres automóviles: un Renault, un Toyota y un Chevrolet. Uno de las unidades remolcaba un pequeño acoplado de tiro.

No obstante, "los partícipes lesionados fueron trasladados a centros asistenciales, para su evaluación", anticiparon.

Al lugar se constituyó un móvil bomberil con cinco efectivos, quienes colaboraron con las tareas de prevención y medidas de seguridad sobre los vehículos siniestrados, como "corte de suministro, control de derrames y riesgos eléctricos", apuntaron.