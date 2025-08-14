Vecinos protestaron en la ruta nacional 18 en reclamo de un puente peatonal

Vecinos de la zona de la localidad de Paso de la Laguna, en el departamento Villaguay, llevaron adelante una protesta este jueves en la ruta 18 en reclamo por la instalación de un puente peatonal.

Hubo demoras por interrupciones intermitentes del tránsito vehicular y quema de gomas. Los vecinos de la zona portan carteles en los que reclaman por la instalación del paso peatonal que permita atravesar la arteria con mayor seguridad.

Lo que argumentan quienes lideran la protesta es que la obra está pendiente desde que se habilitó la doble vía.

Mariel Henchoz, presidenta de la comuna de Paso de la Laguna, acompañó a los vecinos en la protesta y comunicó a la población que “ante el incumplimiento manifiesto y constatable de la construcción de una pasarela para atravesar la ruta nacional N°18 por parte de la empresa concesionaria de la obra, se iniciarán todas las acciones tendientes a acelerar su inmediata construcción”.

La funcionaria agregó “se llevarán adelante las acciones legales que correspondan, pues es una medida urgente y necesaria para preservar la seguridad de nuestros habitantes, teniendo en cuenta que niños y adultos deben cruzar diariamente esta ruta para asistir a la escuela tanto en turno mañana y tarde".

"No obstante solicitamos a nuestros vecinos extremar las medidas de precaución al realizar el cruce por la citada ruta en la senda peatonal provisoria demarcada para evitar cualquier tipo de accidentes", recomendó.

La presidenta comunal mencionó que “desde el año 2020 se viene solicitando la solución del paso peatonal elevado, pero no se ha respondido al importante reclamo para llevar tranquilidad a los habitantes del lugar, ante el intenso tránsito de todo tipo de vehículos, incluso mucho transporte pesado que utilizan este importante nexo que une Paraná hasta Concordia y la prioridad debe ser la vida de las personas”, remarcó.

Finalmente aclaró: “No estamos en contra de la autovía, siempre apoyamos su concreción, pero se deben dar todas las condiciones para la seguridad vial y eso es lo que reclamamos”.

Fuentes: AP / Campo y ciudad