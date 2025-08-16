Por "razones de coherencia", Militancia Activa UCR renunció a sus candidaturas en la Alianza LLA

En una nota dirigida al Tribunal Electoral de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, los precandidatos y candidatos titulares y suplentes de la Lista Nº 1 Militancia Activa, presentaron sus renuncias indeclinables a las candidaturas que se oficializaron en la resolución Nº 54 del 14 de agosto, emitida por el Tribunal Electoral que determinó la integración de las minorías tras los resultados de la interna que se realizó el 10 de agosto, donde se impuso la lista Corriente para Construir.

En una nota a la que tuvo acceso ANÁLISIS, que se envió el viernes 15, los precandidatos y precandidatas y candidatos y candidatas titulares y suplentes de la Lista Nº 1 Militancia Activa para las categorías senadores nacionales y diputados nacionales, presentaron sus renuncias indeclinables a las postulaciones.

Militancia Activa obtuvo los lugares tras la Resolución Nº 54/25 del Tribunal Electoral que conformó, tras las elecciones internas que se realizaron el 10 de agosto, la nómina de postulantes a cargos nacionales en el marco de la integración de minorías y de la paridad de género establecida en la Carta Orgánica partidaria.

A continuación los términos de las renuncias:

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos, precandidatos/as y candidatos/as titulares y suplentes de la Lista 1 – Militancia Activa en las categorías Senadores Nacionales y Diputados Nacionales, nos dirigimos a ese Honorable Tribunal a fin de presentar, a través de nuestros apoderados los señores Raymundo Kisser y Sergio Solari, nuestra renuncia indeclinable a las candidaturas proclamadas mediante Resolución N.º 54/25, por la que se conforma la nómina de postulantes a cargos nacionales en el marco de la integración de minorías y de la paridad de género establecida en la Carta Orgánica partidaria.

Esta decisión, adoptada en forma conjunta y unánime, se funda en razones de estricta coherencia doctrinaria, ética y política, que pasamos a exponer:

Incompatibilidad política y doctrinaria

La alianza electoral que ha concretado la conducción partidaria de la UCR Entre Ríos con el espacio político La Libertad Avanza, resulta abiertamente contraria a los principios, la doctrina y los valores históricos de la Unión Cívica Radical, tal como fueron definidos en nuestra Profesión de Fe Doctrinaria y sostenidos por sus líderes a lo largo de la historia. No compartimos ni avalamos un proyecto político que, en su concepción y en su práctica, es ajeno al ideario radical, y que vulnera pilares esenciales como el pluralismo, la justicia social, el federalismo y la ética de la solidaridad.

Incompatibilidad con nuestra plataforma y compromiso militante

Militancia Activa ha desarrollado, en la interna partidaria, una propuesta programática basada en la defensa irrestricta de la salud y la educación públicas, las jubilaciones dignas, el federalismo fiscal real, la transparencia institucional y los derechos humanos. Estas banderas son irreconciliables con las políticas de ajuste, centralismo y retroceso institucional impulsadas por el actual gobierno nacional, con el cual la conducción partidaria ha decidido converger.

Defensa de la legitimidad democrática interna

Nuestra participación en el proceso electoral interno se basó en el compromiso con una UCR independiente, abierta y al servicio de la ciudadanía, no como instrumento de acuerdos circunstanciales que desvirtúan la voluntad de los afiliados. En consecuencia, no podemos convalidar con nuestra presencia en la boleta una estrategia que traiciona el mandato que recibimos de quienes nos votaron.

Por todo lo expuesto, y en ejercicio de nuestro derecho político a la coherencia y de nuestra obligación moral de no convalidar con el silencio lo que consideramos una desviación grave del rumbo partidario, renunciamos de manera indeclinable a nuestras postulaciones en ambas categorías nacionales.

Sin otro particular, y esperando se tenga por formalizada esta presentación, saludamos a ese Honorable Tribunal con nuestra más alta consideración.

Precandidatos y candidatos titulares y suplentes de la Lista 1 – Militancia Activa:

María Elena Herzóvich - Rubén Atilio Carrozo - Georgina Alem - Irma Nélida Jorge - Luis Sciamarella - Carmen Antelo - Julio Greco - Claudia Sánchez - Santiago Moleres - Alicia Sayas - Nicolás Zabala - Viviana Etcheverría.