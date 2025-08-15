Colón sigue reforzando el alumbrado en accesos y espacios públicos

La Municipalidad de Colón, a través del Área de Electrotecnia, ejecuta un plan de mejora integral del alumbrado que incluye la colocación de nuevas columnas, reposición de luminarias y trabajos de mantenimiento en puntos estratégicos de la ciudad.

Las tareas comprenden el acceso por ruta nacional 135 —con la restitución de una columna dañada por un siniestro vial— y sectores del Parque Quirós, además de la puesta en valor de la iluminación del cartel de bienvenida, un sitio muy elegido por visitantes para fotografiarse.

Con el objetivo de incrementar la seguridad vial y peatonal, mejorar la visibilidad nocturna y embellecer los espacios públicos, equipos del área avanzan en la modernización y optimización del sistema. Las intervenciones contemplan reemplazos puntuales, adecuaciones técnicas y mantenimiento preventivo para garantizar un servicio más eficiente y confiable.

Alcance de los trabajos

- Nuevas columnas y luminarias: instalación de columnas y reemplazo de artefactos en sectores del Parque Quirós y áreas de circulación adyacentes.

- Reposición en acceso por RN 135: restitución de una columna de alumbrado que había sido dañada por un accidente de tránsito tiempo atrás, priorizando la seguridad y la correcta cobertura lumínica del ingreso a la ciudad.

- Cartel de bienvenida: mejora de la iluminación del tradicional cartel de acceso, punto de referencia y de alto valor simbólico y turístico para residentes y visitantes.

- Mantenimiento y puesta en valor: pintura anticorrosiva, ejecución de bases y revisión de conexiones para prolongar la vida útil de la infraestructura.

Seguridad, eficiencia y puesta en valor

Las acciones ejecutadas impactan directamente en la seguridad vial y peatonal, reducen zonas de penumbra y favorecen la prevención de siniestros. En paralelo, la intervención en el Parque Quirós y el cartel de acceso fortalece la imagen urbana y realza la experiencia turística en uno de los ingresos más transitados.

Repintado de sendas, cordones y rampas de acceso

Una cuadrilla integrada por tres mujeres empleadas de la Municipalidad de Colón, están abocadas a tareas de pintura en sendas peatonales y cordones.

Dependen del área de inspección municipal, y además de repintar sendas en escuelas, paseos y espacios públicos, también llevan a cabo mantenimiento de la pintura en rampas de acceso, cordones y lugares delimitados con colores según el caso (discapacidad, prohibición de estacionamiento, etc).