Secuestraron en La Paz medio kilo de cocaína, cinco motos y armas: dos detenidos

La policía entrerriana realizó un allanamiento en la localidad de La Paz, donde secuestraron 528 gramos de cocaína, 8 teléfonos celulares, 5 motos (de 110 cc a 250 cc), un arma de fuego, 12 cartuchos, una mira telescópica y un trozo de marihuana.

El procedimiento dejó como saldo el secuestro de cinco moto vehículos, entre los que se encontraban una moto Gilera Sahel, una Corven, una Guerrero, una Imsa y una Honda.

Además, dos muchachos (de 24 y 26 años) fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición de la justicia.