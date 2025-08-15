Pequeños Seres homenajeará a Spinetta en Plaza Sáenz Peña

La ciudad de Paraná volverá a vibrar con la música de Luis Alberto Spinetta. El próximo sábado 23 de agosto, a las 16, la banda Pequeños Seres presentará un repertorio dedicado a Pescado Rabioso, uno de los proyectos más emblemáticos del querido “Flaco”.

El encuentro tendrá lugar en la Plaza Sáenz Peña, un espacio que invita a compartir la tarde al aire libre, entre mates, canciones y la energía de la música en vivo. El show contará con clásicos, versiones acústicas y temas movidos de la histórica agrupación que marcó una etapa fundamental del rock argentino.

La propuesta será con contribución voluntaria, reforzando la idea de encuentro comunitario y accesible para todos los amantes de la música.