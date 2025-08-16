Se presentó el trabajo editorial sobre la historia del Puerto Nuevo de Paraná

El libro “Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años. 1903-1930” es el primer trabajo de coedición entre la Editorial Municipal de Paraná y Eduner. El equipo de investigación que participó en el proyecto destacó la iniciativa como un aporte a la memoria de un ícono patrimonial de la ciudad.

La intendenta Rosario Romero firmó un convenio con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, para hacer posible la publicación del libro, una iniciativa que se propuso realizar un rescate histórico de un espacio emblemático para la ciudad de Paraná.

En la ocasión, Gustavo Martínez, director de Eduner, valoró: “Cuando recibimos el libro terminado estuvo por encima de las expectativas, nos dio mucha felicidad, porque verdaderamente queríamos lograr un libro que sea soporte de un trabajo muy importante que hicieron durante años”.

En tanto, Natalia Vega, integrante del equipo de investigación y profesora de Historia, consideró: “Esperamos reponer el contexto de producción de las imágenes, poder explicar lo que hay detrás de las fotos en términos de acción humana y en términos del esfuerzo de tantos trabajadores y trabajadoras”.

“Lo más difícil es cuando hay cantidad de buenas imágenes, por lo que hubo que hacer una selección con los demás autores; desde que empezamos un ida y vuelta entre las imágenes y lo que se iba a escribir. El libro tiene 240 imágenes, de un total de 11.000 placas, por lo que fue un trabajo bastante riguroso”, describió el fotógrafo Juan Ignacio Pereira.

Por su parte, Walter Musich, coautor de los textos reunidos en el libro, sostuvo: “Estamos muy gustosos del trabajo, de lo que hemos podido construir y queremos decir que esto es un recorte de toda la investigación que venimos haciendo hace 12 años”.

“El libro probablemente sea el primer libro de la historia del Puerto Nuevo de Paraná: eso es motivo de orgullo y de festejo”, planteó José Miguel Larker, uno de los coautores de la obra.