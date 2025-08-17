Murió un hombre al ser atropellado por un auto en el acceso a La Paz

Este sábado, cerca de las 21:50, se produjo el fallecimiento de un hombre de 64 años, luego de ser colisionado por un auto en el acceso Sur de la ciudad de La Paz.

Según se informó desde la policía, un vehículo Citroën Grand, conducido por un hombre de 77 años, chocó a una persona de apellido Maidana, quien falleció en el lugar.

A raíz del trágico hecho, se dio intervención al médico policial, además de las tareas de la división Policía Científica y tránsito municipal.

Medidas

El fiscal dispuso control de alcoholemia al conductor del vehículo, que arrojó resultado negativo. Además, se labró un acta de infracción ya que no poseía seguro obligatorio.

La víctima fatal presentaba politraumatismos, hundimiento de cráneo, fractura de parrillas costales, de cadera y miembro, gran hematoma en región dorso lumbar, entre otras lesiones. Además, presentaba fuerte halitosis alcohólica.