Bohdanowicz ganó la carrera del TC Mouras en La Plata

Este domingo se desarrolló la final del TC Mouras en el marco de la décima fecha. Fue el autódromo Roberto Mouras de La Plata el que recibió la definición del fin de semana con el ramirense Manuel Borgert y el chaqueño Lucas Bohdanowicz como principales candidatos luego de las victorias en las series del sábado.

En la carrera el que se impuso fue Bohdanowicz, que luego de 20 minutos, 35 segundos y 347 milésimas de competencia se convirtió en el primero en atravesar la bandera a cuadros. Detrás quedaron Francisco Luengo y Lucas Carabajal, que completaron el podio con el piloto de Dodge.

El ramirense Borgert acabó fuera de las primeras tres colocaciones, ya que llegó en el cuarto lugar, a dos segundos y 992 milésimas del vencedor. Un puesto por detrás apareció el villaguayense Juan Guiffrey, que luego de no participar de la serie logró una gran remontada que lo llevó al quinto lugar, a tres segundos y 889 milésimas del vencedor.

Con los resultados finales, el ganador de la fase regular fue Lucas Carabajal con 382 puntos, seguido por Bohdanowicz con 361,5 y Borgert con 361. Guiffrey, por su parte, terminó en el octavo lugar con 315 unidades. La próxima final de la temporada será el fin de semana del 28 de septiembre, nuevamente en el autódromo platense.

Resultados | TC Mouras | Fecha 10 (en La Plata)

1°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): 20’35”347/1000.

2°) Francisco Luengo (Chevrolet): a 1”11/1000.

3°) Lucas Carabajal (Ford): a 1”304/1000.

4°) Manuel Borgert (Ford): a 2”992/1000.

5°) Juan Guiffrey (Chevrolet): a 3”889/1000.



Campeonato | TC Mouras

1°) Lucas Carabajal (Ford): 382 puntos.

2°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): 361,5.

3°) Manuel Borgert (Ford): 361.

4°) Eugenio Provens (Dodge): 356.

5°) Leandro González (Chevrolet): 335.

---

8°) Juan Guiffrey (Chevrolet): 315.