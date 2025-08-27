Werner tiene previsto hace una prueba comparativa antes de la Copa de Oro

Antes de afrontar la Copa de Oro del Turismo Carretera, el piloto paranaense Mariano Werner tiene previsto realizar una prueba y si es posible, con dos autos. Es que el tres veces campeón del TC espera por la terminación de su nuevo Ford Mustang y quiere testearlo antes de la primera cita de los playoffs en San Luis.

En principio, la intención de Werner es girar con los dos vehículos y desarrollar una prueba comparativa con miras a la competencia del 14 de septiembre. Por un lado, probará el Ford con el que corrió hasta la cita en Buenos Aires, el pasado fin de semana, y por otro, el Mustang que está en el proceso de armado.

Según publicó Carburando, el entrerriano llevará a cabo una prueba comparativa y según el funcionamiento que muestre cada uno de los Ford, ahí podría definir con que auto comenzará la Copa de Oro 2025 de Turismo Carretera.

Cabe destacar que el Turismo Carretera cerró su etapa regular el pasado fin de semana en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" y Werner logró clasificarse entre los 12 integrantes para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.