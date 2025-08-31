Riestra sorprendió a Talleres y le ganó a domicilio

Este domingo la acción correspondiente a la Zona B de la Liga Profesional comenzó a tener movimiento en el estadio Mario Kempes. Allí, Talleres de Córdoba recibió a Deportivo Riestra en un juego que contó con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado en el VAR por Fernando Echenique.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, Deportivo Riestra llegó a 13 puntos y ahora se ubica en la segunda posición de la tabla. El conjunto cordobés, por su parte, está 13° con cinco unidades y penúltimo en la tabla anual. En la próxima fecha, Talleres visitará a Tigre el domingo 14, desde las 20; mientras que el conjunto de Gustavo Benítez deberá recibir a Central Córdoba, a partir de las 14.30 del viernes 12.

-SÍNTESIS-

Talleres 0-1 Deportivo Riestra.



Gol:

31’ST: Jonatan Goitía.



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Palomino; Miguel Navarro, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Augusto Schott; Rubén Botta, Valentín Depietri; Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.



Cambios:

ET: ingresó Jonatan Goitía por Pablo Monje (RIE).

14’ST: ingresó Gabriel Báez por Miguel Navarro (TAL).

14’ST: ingresó Ignacio Alastra por Augusto Schott (TAL).

22’ST: ingresó Nicolás Benegas por Jonathan Herrera (RIE).

22’ST: ingresó Mateo Ramírez por Antony Alonso (RIE).

36’ST: ingresó Nahuel Bustos por José Palomino (TAL).

36’ST: ingresó Mariano Bracamonte por Alexander Díaz (RIE).

45’ST: ingresó Miguel Barbieri por Nicolás Sansotre (RIE).



Amonestados:

32’ST: Rubén Botta (TAL).

33’ST: Guido Herrera (TAL).

42’ST: Nicolás Benegas (RIE).

42’ST: Santiago Fernández (TAL).



Árbitro: Bryan Ferreyra. VAR: Fernando Echenique.



Estadio: Mario Kempes.