Flotta, y un repaso por el momento de la selección argentina

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó en el inicio el rendimiento de la selección argentina de fútbol que goleó a Venezuela hace algunos días en el Monumental. “La verdad es que la vi muy bien”, dijo en el inicio.

A lo que agregó: “Lo que me sigue llamando la atención es que mantenga el hambre de gloria. Recuerdo que cuando tomó el equipo decíamos que Scaloni no era el hombre ideal porque no tenía antecedentes, pero nos tapó la boca a todos”.

Y siguió: “Un detalle para tener en cuenta, Argentina después de ganar el Mundial de Qatar jugó 31 partidos de los cuales ganó 25, empató tres y perdió tres. Destaco esto porque es complicado mantener todo esto, sucede generalmente que un jugador cuando llega bien arriba entra a relajarse, pero ahora vemos que está buscando un cambio generacional de chicos que están dando que hablar, apunta a futuro”.

Y aclaró: “Después están casi todos los que ganaron en Qatar. Es un mérito extraordinario lo de esta selección”.

Más adelante habló de lo que se viene: “Ahora va a enfrentar a un siempre complicado Ecuador que hace 10 partidos que no pierde, es un equipo difícil para hacerle goles”.

