“Ecuador fue más que Argentina”, analizó Rubén ‘Bicho’ Flotta

Rubén Flotta, y su mirada de la derrota de Argentina frente a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias.

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se preguntó en el inicio “qué fácil fue esta clasificación al Mundial. Lo que pasa es que son muchos equipos los que clasifican directo y uno a Repechaje. Este martes hubo dos partidos en donde se jugaban la clasificación. Era Brasil y Bolivia y Colombia y Venezuela, pasó el equipo boliviano al Repechaje, una lástima lo del Bocha Batista que no pudo entrar”.

Enseguida se refirió a la derrota de Argentina ante Ecuador: “Se enfrentaron dos viejos conocidos, ambos fueron alumnos de Sampaoli que los tuvo en el mismo cuerpo técnico”.

Y destacó lo hecho por Beccacece: “Ecuador terminó segundo la Eliminatoria, debe ser la primera vez que termina en esta posición. En cuanto al partido, Ecuador fue mucho más, sobre todo el primer tiempo, donde llegó varias veces la posición de gol y a Argentina lo salvó Dibu Martínez, que fue el mejor jugador argentino”.

Y siguió: “Argentina estuvo muy ancho, muy largo en el campo de juego y no pudo controlar la salida que hacía Ecuador desde el fondo, salía de a uno y eso me llamó la atención”.

