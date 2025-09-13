Barracas empató con Godoy Cruzy no pudo despegarse en la cima

En el primer turno de este sábado, Godoy Cruz recibió a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte. El duelo por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Nota en desarrollo.

Con el resultado final, el Guapo llegó a los 15 puntos, con los que lidera la Zona A; mientras que el Tomba quedó con siete unidades en la décima posición de la Zona B.

En la próxima fecha, Godoy Cruz recibirá a Instituto, el domingo 21 desde las 16.45; mientras que el conjunto de Darío Insúa recibirá a Sarmiento de Junín, el sábado 20, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Godoy Cruz 0-0 Barracas Central.



Formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández; Nicolás Fernández, Bastián Yáñez; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.



Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

10’ST: ingresó Gonzalo Morales por Javier Ruiz (BAR).

11’ST: ingresó Tomás Porra por Ignacio Tapia (BAR).

12’ST: ingresó Daniel Barrea por Agustín Auzmendi (GOD).

18’ST: ingresó Siro Rosané por Iván Tapia (BAR).

21’ST: ingresó Maximiliano Porcel por Guillermo Fernández (GOD).

21’ST: ingresó Walter Montoya por Bastián Yáñez (GOD).

37’ST: ingresó Luciano Pascual por Nicolás Fernández (GOD).

37’ST: ingresó Enzo Barrionuevo por Luca Martínez Dupuy (GOD).



Amonestados:

32’PT: Lucas Arce (GOD).

38’PT: Facundo Bruera (BAR).

4’ST: Rodrigo Insúa (BAR).

23’ST: Nicolás Fernández (GOD).

40’ST: Nicolás Demartini (BAR).

42’ST: Mateo Mendoza (GOD).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Feliciano Gambarte.