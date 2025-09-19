En San Juan, Vélez festejó ante San Martín y quedó a un punto de la cima

Vélez Sarsfield le ganó por 2-1 a San Martín de San Juan en condición de visitante y llegó a los 18 puntos en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó a uno del líder, Deportivo Riestra. Por su parte, el Verdinegro se mantiene con 9 unidades y no pudo meterse dentro de los puestos de playoff.

En cuanto a la tabla anual, el elenco de Liniers trepó hasta los 32 puntos y se acercó a los puestos de copas internacionales. El miércoles, el conjunto de Liniers se medirá con Racing en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por su lado, el Santo solo suma 18 y se complicó con el descenso.

El Fortín se adelantó en su primera llegada a fondo. Manuel Lanzini fue quien coronó una buena jugada colectiva con un fuerte remate dentro del área y estableció el 1-0. Fue el primer gol del ex River con la camiseta del elenco de Liniers. Tras el tanto, el conjunto sanjuanino fue quien mantuvo la posesión del balón. Con Ignacio Maestro Puch como abanderado de los ataques, el Verdinegro se acercó, pero no pudo nivelar el marcador.

A poco del final de la primera etapa, el lateral izquierdo de la visita, Tomás Cavanagh, abandonó el campo de juego entre lágrimas, ya que acusó una lesión. En su lugar ingresó Thiago Silvero. De todos modos, no hubo más emociones al cabo de los primeros 45 minutos y los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se fueron al descanso 1-0 arriba en el tanteador.

A los pocos segundos del complemento, el conjunto visitante estiró la ventaja. Tras una gran pared con Lanzini, Dilan Godoy puso el 2-0 con un fuerte remate que dejó sin opciones al arquero Matías Borgogno.

Antes del cuarto de hora, Ignacio Maestro Puch descontó para el local. Con un cabezazo certero, el ex delantero de Independiente estableció el 2-1.

Pasados los 39 minutos de la segunda parte, Santiago Salle le cometió una infracción a Aaron Quirós y el árbitro, Andrés Gariano, consideró que debía amonestarlo y, en un claro error, le mostró la tarjeta roja, ya que pensaba que era la segunda amarilla. Aun así, corrigió rápido y San Martín conservó los 11 jugadores, señala Infobae.

Ya en tiempo de descuento, el VAR solicitó la presencia del juez para revisar una posible expulsión para Aaron Quirós. Gariano consideró que existió “juego brusco grave”, según sus palabras, y dejó a Vélez con un hombre menos. Finalmente, no hubo más emociones en la noche sanjuanina y los visitantes se llevaron los tres puntos.

El próximo compromiso para Vélez será el martes frente a Racing, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que San Martín volverá a jugar el siguiente viernes ante Platense, por el certamen local.