Deportivo Riestra venció a Gimnasia La Plata y escaló a lo más alto de la Zona B

El Malevo ganó por la mínima y trepó a la cima, al menos hasta que juegue River.

Deportivo Riestra venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por la mínima expresión y quedó, al menos hasta que juegue River, en la cima de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro abrió este viernes la programación de la 9ª fecha del certamen de Primera División.

Milton Céliz, de volea, anotó la única diferencia del encuentro que le permitió al Malevo alcanzar los 19 puntos. Por su parte, el Lobo quedó con 10 unidades en el grupo y podría perder su lugar dentro de los ocho primeros que clasifican a los playoff.

En cuanto a la tabla anual, Riestra llegó a 43 puntos, se consolidó dentro de los que están clasificando a la Copa Sudamericana y sueña con entrar a la Libertadores, mientras que el conjunto platense se mantuvo con 26 unidades.

El comienzo fue favorable para el local que tuvo dos ocasiones claras en pocos minutos. La más importante fue obra de Jonathan Herrera, quien eludió al arquero Nelson Insfrán, pero cuando definió lo hizo desviado.

Luego, el juego entró en una meseta, aunque una curiosa situación tuvo lugar cerca de la media hora: el asistente 2, Ernesto Javier Uziga, acusó una lesión muscular en una de sus piernas y fue reemplazado por el cuarto árbitro, Franco Acita.

Poco tiempo después, el Lobo tuvo su chance más destacada hasta ese momento. Mateo Seoane efectuó una volea que pasó muy cerca del travesaño del arco defendido por Ignacio Arce.

Finalmente, pese al arranque prometedor, ningún equipo pudo hacer una diferencia en el marcador y se fueron al descanso 0-0.

En el inicio del complemento, el Malevo encontró la ventaja. Luego de un tiro libre en forma de centro que fue rechazado, el rebote le cayó a Milton Céliz, quien estableció el 1-0 con una volea impecable. Tras el tanto, el local mantuvo el control del juego y no permitió que su rival genere peligro por un buen tiempo.

Recién a los 37 minutos de la segunda etapa el Tripero tuvo una aproximación de peligro cuando Jan Hurtado conectó con su cabeza un centro desde la derecha, pero que el paranaense Nacho Arce controló con solvencia. A poco del final, un corte en el suministro eléctrico detuvo las acciones por un momento.

Sin embargo, todo volvió a la normalidad poco tiempo después, el juego se reanudó sin emociones y el local obtuvo tres puntos claves en la lucha por el primer lugar del grupo.

En la próxima fecha, Gimnasia recibirá a Rosario Central, mientras que Riestra tendrá un duro encuentro con River en el Monumental, señala infobae.