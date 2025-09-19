San Lorenzo: la Justicia suspendió la asamblea extraordinaria tras un pedido de Moretti

Con una cautelar, Moretti impidió la realización de la Asamblea Extraordinaria prevista para el 22 de septiembre.

El Juzgado Civil N.º 51 dispuso la suspensión de la asamblea extraordinaria convocada por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro para el 22 de septiembre, como consecuencia de una presentación judicial promovida por Marcelo Moretti que impugnó diversas decisiones institucionales.

La medida cautelar, dictada en el expediente “Moretti, Marcelo Luis Ángel c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/ medidas precautorias”, ordena además que el accionante constituya una caución real por 10 millones de pesos en el plazo de 72 horas, la cual deberá depositarse en una cuenta judicial a abrirse en el Banco Nación, sucursal Tribunales.

Moretti había solicitado la nulidad de los efectos de la reunión de Comisión Directiva del 16 de septiembre y de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes del 18 de septiembre, y pidió paralelamente la suspensión de la asamblea extraordinaria convocada para celebrarse en el estadio Pedro Bidegain.

En su resolución, el juez rechazó la impugnación dirigida contra la reunión de Comisión Directiva, pero hizo lugar a la suspensión de la convocatoria a la asamblea extraordinaria. El fundamento central fue el incumplimiento de los plazos de antelación previstos en el estatuto social del club: según el fallo, la normativa exige que la convocatoria se efectúe con una antelación mínima de 48 horas, requisito que no se habría respetado en esta oportunidad.

El magistrado subrayó la necesidad de garantizar una convocatoria regular y la participación informada de los socios en los actos institucionales. Asimismo, aclaró que la decisión adoptada tiene carácter procesal y precautorio, y que no prejuzga el fondo del pedido de nulidad, cuestión que será debatida en el juicio principal.

El tribunal también fijó los costos del proceso de forma proporcional a lo ocasionado por cada parte.

