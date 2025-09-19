Falleció el profesor César Ricciardino, referente de las Ciencias Sociales

El profesor César Ricciardino, referente de las Ciencias Sociales y la educación pública en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) de Paraná, falleció este viernes 19 de septiembre.

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader a través de las redes sociales, comunicó con profundo pesar el fallecimiento del Lic. César Ricciardino, docente y referente de las carreras de Ciencias Sociales de la mencionada casa de estudios.

El velatorio se realiza desde las 20, de este viernes 19 de septiembre en Lampertti, Gral. Pascual Echagüe 727, Paraná.