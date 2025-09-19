En Córdoba, Milei afirmó que los audios de Spagnuolo están hechos con inteligencia artificial

Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza y volvió a referirse al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que denuncia coimas con retornos de laboratorios. Esta vez, el Presidente volvió a desmentir la veracidad de las acusaciones, pero sumó que las grabaciones fueron hechas con inteligencia artificial. También criticó a Jorge Rial, el periodista que los difundió.

“Recuerdo que en el 2023 cantábamos ‘la casta tiene miedo’ y decían ‘¿de qué tiene miedo?’. De que les ganemos, que fue lo que pasó. Y ahora también tienen miedo porque el partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero, si supieran que ganan no harían todo esto. La máquina de impedir es porque están cagados", comenzó Milei.