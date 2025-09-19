En Córdoba, Milei afirmó que los audios de Spagnuolo están hechos con inteligencia artificial

Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza y volvió a referirse al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que denuncia coimas con retornos de laboratorios. Esta vez, el Presidente volvió a desmentir la veracidad de las acusaciones, pero sumó que las grabaciones fueron hechas con inteligencia artificial. También criticó a Jorge Rial, el periodista que los difundió.
“Recuerdo que en el 2023 cantábamos ‘la casta tiene miedo’ y decían ‘¿de qué tiene miedo?’. De que les ganemos, que fue lo que pasó. Y ahora también tienen miedo porque el partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero, si supieran que ganan no harían todo esto. La máquina de impedir es porque están cagados", comenzó Milei.
Y continuó: “Por eso, desde marzo no paran desde el Congreso de la Nación de torpedear los logros de este gobierno que son enormes, muy a pesar de ellos. Como si fuera poco recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones, pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”.
“¿O acaso somos tan tontos de dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos? Los argentinos sabemos que el partido del Estado responde con mentiras, los quieren asustar, pero no van a poder pararnos. La ola de la Libertad es imparable”, remató.
Además de apuntar contra Rial, el mandatario habló de los audios Spagnuolo y disparó contra el kirchnerismo. “Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen una condenada con tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional”, soltó.
Luego redobló la apuesta y dijo: “Quizás cuando hacen 3 debe ser porque son las 3 causas que le faltan: Los Sauces de Hotesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción, el choreo más grande en la historia de la humanidad”.
Fuente: Infobae.