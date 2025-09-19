Patronato ya tiene los convocados para una parada brava en Los Polvorines

Patronato confirmó este viernes su lista de convocados para visitar a San Miguel, por la 32ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, a disputarse este sábado desde las 15.30 en el estadio Malvinas Argentinas, significará la antepenúltima presentación de los dirigidos por Gabriel Gómez en la etapa regular y será clave para sus aspiraciones con miras al Reducido.

Es que ubicarse entre los mejores cuatro de la Zona permitirá definir como local las etapas de playoffs por el segundo ascenso. Claro está, que primero el conjunto entrerriano debe asegurarse un lugar entre los ocho, para disputar el Reducido.

En esta ocasión, el DT eligió a los arqueros Alan Sosa y Juan Pablo Mazza; los defensores Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Ian Escobar, Fernando Moreyra, Julián Navas; los mediocampistas Juan Pablo Barinaga, Marcos Enrique, Santiago Gallucci, Matías Pardo, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Maximiliano Rueda; y los delanteros Joaquín Barolín, Alan Bonansea, Federico Castro y Julián Marcioni.

En principio, el equipo no sufriría demasiadas modificaciones respecto del que le ganó a Quilmes por 1 a 0. La duda estaría en el lateral izquierdo: Asís o Escobar. De esta manera, la formación sería con: Sosa; Rueda, Gabriel Díaz, Bellatti, Asís o Escobar; Barinaga, Gallucci, Pereyra; Castro, Bonansea y Marcioni.

Patronato (46 puntos) marcha séptimo en la Zona A y San Miguel (48) se ubica tercero en las posiciones. Ambos vienen de ganar 1 a 0 sus respectivos partidos: el Rojinegro venció a Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, mientras que el Trueno Verde se impuso a Ferro Carril Oeste, en Caballito.