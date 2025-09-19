El BCRA vendió otros US$ 678 millones, el dólar llegó a $ 1.515 y el riesgo país pasó los 1.500 puntos

El mayorista cerró al mismo nivel del jueves, pese a que hubo momentos en que se estiró hasta los $ 1.580, pero la autoridad monetaria lo hizo retroceder a fuerza de varias intervenciones. En cambio el minorista aumentó 20 pesos en promedio.

Casi toda la oferta provino del Central, en un mercado en el que se operaron en el segmento de contado US$ 842 millones y en futuros US$ 1.211 millones.

Esta vez, el mercado se tomó en serio las palabras de Luis Caputo, quien anoche en el streaming Carajo prometió vender "hasta el último dólar" para evitar que la divisa rompiera el techo de la banda cambiaria.

"Desde que apareció el Banco Central, la mayoría de los oferentes se corrieron. Nadie quiere vender hasta ver cómo sigue esto", soltó un operador.

Una muestra de esta desconfianza la dio el comportamiento de los bonos. Tanto en el premarket como en las primeras horas de la rueda, los títulos públicos en dólares habían arrancado bien, pero cerca del mediodía volvieron a caer. En promedio cedieron 1,5% y acumulan una baja del 25% en lo que va de septiembre.

La debacle de los bonos empuja al riesgo país: pasado el mediodía escaló a 1.516 puntos y cerró en 1.442. El indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda y refleja la incertidumbre de los inversores acumula un alza de 140% en lo que va del año. El actual es el nivel más alto en 13 meses.

Otra de las consecuencia que trajo la intervención del Central fue la reaparición de la brecha cambiaria, que se había ido extinguiendo lentamente tras la salida del cepo. Ahora, la brecha en el mayorista en $ 1.475 y el contado con liqui en $ 1.567 llega al 2,5%. El MEP terminó en $ 1.543.

La reaparición de la brecha es una de las razones por las que el Central el jueves por la noche aumentó los controles y volvió a instalar la restricción cruzada para los gerentes y directivos bancarios y sus familiares directos que operan en el mercado de cambios (MULC) y en los dólares financieros. Ahora deberán esperar tres meses para pasarse de un mercado a otro. En los criollo, buscan evitar que quienes tienen información privilegiada saquen ventaja comprando barato en el dólar pisado por el Central y vendan más caro en el MEP o el CCL.

Fuentes de mercado comentaron a Clarín: "Las restricciones contienen la demanda de oficial, pero cortan los vasos comunicantes con los financieros, lo cual hace que suban y que la brecha cambiaria se amplíe".

El domingo próximo, el presidente Javier Milei viajará a Nueva York para participar en las asamblea de las Naciones Unidas y hay expectativas de que el apoyo de Estados Unidos se traduzca en más financiamiento para estabilizar la situación. Así lo dejó entrever el presidente en declaraciones esta tarde en Córdoba.