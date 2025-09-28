Productores arroceros destacan la reducción del cargo fijo eléctrico anunciada por el Gobierno

La Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos elogió la decisión del Gobierno provincial de reducir al 10% el cargo fijo de electricidad en los equipos de riego.

La Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos celebró la decisión del Gobierno provincial de reducir al 10% el cargo fijo de electricidad en los equipos de riego, medida que comenzará a regir en la próxima campaña.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio durante su visita a San Salvador, en un encuentro con referentes del sector. La medida se inscribe en una agenda de acompañamiento a la producción arrocera que busca aliviar los costos, cuidar la competitividad y dar previsibilidad a los productores.

La energía eléctrica representa actualmente cerca del 35% del costo total de producción del arroz. Desde la Asociación remarcaron que este alivio es “una solución concreta a un reclamo que el sector arrastra desde hace más de quince años y que nunca había sido atendido por gestiones anteriores”.

“El gobernador Frigerio es el primer mandatario que comprende la magnitud de esta problemática y ofrece una respuesta clara a un pedido histórico”, afirmó Enrique García, presidente de la entidad.

El Gobierno provincial ya había dispuesto beneficios tarifarios para el riego y acompañado al sector con programas de infraestructura y mejoras logísticas, en línea con la estrategia de fortalecer las economías regionales.

Finalmente, los productores reafirmaron su voluntad de continuar trabajando junto al Gobierno provincial para “otorgarle al sector la relevancia y el reconocimiento que se merece”.