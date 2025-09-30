Encontraron un cuerpo en el río Uruguay y se sospecha que sea el joven que es buscado desde el viernes

Hallaron un cuerpo en el río Uruguay, en la cosa de la ciudad de Concordia. Se sospecha que podría tratarse del joven de 22 años que está siendo buscado intensamente desde el viernes.

En el lugar trabaja el personal de Prefectura Naval y de la Policía de Entre Ríos, que desde el fin de semana intensificaron la búsqueda con personal especializado. El cuerpo se encontró en la zona de Frigorífico Yuquerí.

De acuerdo a las primeras informaciones, podría tratarse de Javier Acosta, el joven de 22 años que ingresó a las aguas del río el pasado viernes, tras una discusión familiar. Desde entonces era buscado, publicó Ahora.