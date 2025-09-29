Operativo antidroga en Concordia: ocho personas bajo investigación por narcomenudeo

En una contundente intervención contra el narcomenudeo, la Policía de Entre Ríos realizó tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de Concordia, donde diez personas quedaron sujetas a investigación por infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 (de Narcomenudeo).

Los procedimientos se desarrollaron este lunes entre las 17 y las 20.30, bajo directivas del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Mauricio Guerrero, y con intervención del fiscal Fabio Zabaleta. Participaron las Divisiones de Toxicología de Concordia, San Salvador y Federal, junto a grupos especiales.

Como resultado, se secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, plantas de cannabis sativa, siete teléfonos celulares, recortes varios y una balanza de precisión.

En total fueron identificadas diez personas —seis hombres y cuatro mujeres, entre ellas dos menores—; los mayores de edad quedaron supeditados a la causa por narcomenudeo, en el marco de la política provincial contra el microtráfico de drogas.