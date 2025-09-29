Unos 360 atletas representarán a Entre Ríos desde este martes en los Juegos Evita

Parte de la delegación entrerriana viajó desde la Casa de Gobierno a La Feliz.

Unos 360 atletas representarán a Entre Ríos desde este martes en las finales nacionales de los Juegos Evita, que se disputarán –como todos los años– en Mar del Plata. Los integrantes de la delegación, jóvenes menores de 17 años, intervendrán en 36 disciplinas. Este domingo partieron desde distintos puntos de la provincia hacia La Feliz, donde este lunes se reunían con otras provenientes de todo el país para realizar las acreditaciones oficiales.

La delegación de Entre Ríos estará acompañada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, reconoció el compromiso de las familias, profesores, entrenadores y clubes que acompañan día a día el recorrido de los jóvenes deportistas y transmitió sus deseos de éxitos para la delegación entrerriana. El funcionario, junto al gobernador Rogelio Frigerio, entregaron el pasado miércoles indumentaria oficial a parte de la delegación.

“Estos Juegos son mucho más que una competencia: son un espacio de encuentro, de inclusión y de formación en valores. Cada joven que viaja a Mar del Plata representa el esfuerzo de su familia, de su club y de su comunidad, y desde el gobierno provincial trabajamos para que tengan las mismas oportunidades que los chicos de todo el país", expresó Uranga.

Un total de siete colectivos trasladaron a los chicos que se alojarán en hoteles cercanos a la playa. Durante toda la semana contarán con hospedaje, alimentación, asistencia médica y la coordinación permanente de un equipo preparado para acompañarlos en cada escenario deportivo.

Las competencias comenzarán este martes y se extenderán hasta el sábado 4 de octubre, en una edición que reunirá 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas. Los Juegos tendrán como principales escenarios el CEF Nº 1, el Emder, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, además de otras 26 instituciones que abren sus puertas a la competencia más importante del deporte juvenil argentino.