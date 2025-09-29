Motociclistas chocaron contra un auto en Ruta 12: según testigos iban zigzagueando y cruzaron en rojo

Un grave accidente de tránsito se produjo en la madrugada de este lunes en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Ferré, a pocos metros del ingreso a San Benito. El siniestro vial dejó como saldo a dos motociclistas gravemente heridos.

El hecho ocurrió cerca de la 1.20, cuando un Chevrolet Classic blanco, conducido por un hombre de 31 años, circulaba en sentido Este–Oeste por la Ruta 12. Por causas que se investigan, fue impactado de frente por una motocicleta Honda CG 150 cc negra, en la que viajaban dos ciudadanos de 32 y 25 años, quienes se desplazaban en dirección contraria.

El impacto fue contra la parte frontal derecha del automóvil, lo que provocó que ambos ocupantes de la moto quedaran inconscientes sobre la cinta asfáltica.

Según el parte policial, los cascos de seguridad que llevaban estaban mal colocados y salieron despedidos tras la colisión.

Testimonio y recorrido previo

Un testigo declaró que minutos antes observó a los motociclistas avanzar a alta velocidad por avenida Almafuerte, cruzando semáforos en rojo y realizando maniobras peligrosas hasta llegar al lugar del choque, consignó El once.

Atención médica y tareas policiales

De inmediato, se solicitó la presencia de dos ambulancias, que trasladaron a los heridos al Hospital de San Benito. En el lugar trabajaron efectivos de la División Accidentología Vial y personal de la Comisaría jurisdiccional, quienes realizaron las pericias correspondientes y secuestraron una lámpara del faro delantero de la moto.

Además, por orden de la fiscal de turno, Dra. Valeria Vílchez, se dispuso la extracción de sangre y orina a los involucrados, así como otras diligencias judiciales.

La causa continúa bajo investigación para determinar responsabilidades en el siniestro.