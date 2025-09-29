Detuvieron a una joven y ya son siete los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

"Mañana Arribas (el fiscal) le va a tomar declaración, que la pedimos nosotros", añadió su apoderado, quien reiteró: "Está adentro de un Fox que está a nombre del tío y el tío está detenido, si yo hubiera sido fiscal, hubiese hecho lo mismo", dijo.

La Policía Bonaerense había pedido colaboración a la porteña para la detención de Florencia Ibáñez fue trasladada a la DDI de La Matanza.

En declaraciones a la prensa, Endi dijo que llevarla a un medio de comunicación para que brinde una entrevista fue para "salvarle la vida".

"Nosotros vinimos a los medios para salvarle la vida. Esto sabíamos que podía llegar a ocurrir desde el momento que ella está adentro de un auto y así se lo hicimos saber al fiscal", añadió.

Al ser consultado sobre el por qué de la detención, el abogado de la sobrina del acusado de dar apoyo a la camioneta en la que se llevaron a las tres jóvenes explicó: "Se la llevan detenida porque estaba dentro del auto. Esto siempre estuvo dentro de las posibilidades. Va a entregar el auto, el teléfono, todo. Ya le presentamos todo al fiscal".

Además, manifestó que su clienta "es inocente" y que ahora, detenida, "está mejor". "Así es mejor, no tenía adónde ir. Está amenazada", indicó. Al profundizar sobre ese punto, dijo que recibió intimidaciones vía Facebook y que le presentó las capturas a la Justicia.

"Hay foto de ella en el auto y por eso hicimos todo lo que hicimos", agregó sobre las imágenes difundidas en las que se la vio en el auto.

Según el abogado, Ibáñez se fue a presentar este lunes a la mañana "a derecho a la fiscalía".

"El fiscal Arribas estaba con Giménez, que fue a declarar, no nos pudo atender. Me llamó la secretaria, le dije que veníamos a dar una nota por la vida de ella", insistió y concluyó: "Primero era preservar la vida de ella. Ahora está más segura que antes".

Quiénes son los detenidos por el triple crimen

Los primeros cuatro detenidos por el triple crimen en Florencio Varela fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) y el pasado jueves se negaron a declarar. Los dos mayores serían los dueños de la casa donde asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) y los más jóvenes, habían sido apresados mientras limpiaban la escena del crimen.

El quinto fue Lázaro Víctor Sotacuro, capturado apenas alcanzó a cruzar la frontera desde Jujuy hacia Bolivia. El hombre es señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas las víctimas. Se espera que declare este martes, ya que había solicitado hacerlo de manera presencial.

El sexto fue Ariel Giménez (29) y es apuntado como el que realizó el pozo para arrojar los restos descuartizados de las víctimas y que luego intentó tapar. También se negó a prestar declaración ante las autoridades. Fue el pasado viernes a la noche cuando regresaba a su casa en La Matanza.