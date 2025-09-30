Un concierto de guitarras con composiciones originales se presentará en la La Salita de Perón

Este sábado 4 de octubre a las 21, el espacio cultural ubicado en Pte. Peron 648 recibirá a los músicos Mauro Leyes y Valentín Cosso en un concierto de guitarras basado íntegramente en composiciones originales. La propuesta busca compartir con el público un repertorio en el que ambos artistas vuelcan ideas, sueños, deseos y sensaciones a través de uno de los instrumentos más representativos de la música argentina.

El recital se enmarca en una línea de trabajo que ambos guitarristas vienen desarrollando en sus trayectorias, donde la composición ocupa un lugar central y la guitarra funciona como principal herramienta de expresión y creación. Según adelantaron, el repertorio será variado, pero con un eje común, que serán obras propias concebidas desde la búsqueda sonora que cada uno sostiene en su recorrido musical.

Valentín Cosso nació en Gualeguay, Entre Ríos, en 1996. Es guitarrista, compositor, arreglador e intérprete. Su formación académica lo llevó a convertirse en Profesor y Licenciado en Guitarra por la Universidad Nacional de Rosario, al tiempo que desarrollaba una carrera ligada a la música argentina y al repertorio litoraleño. Participó en distintos proyectos artísticos, entre los que se destaca el trío Las Guitarras Gualeyas, junto a Juan Martín Caraballo y Nadia Ojeda. Con esa agrupación obtuvieron un reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por su aporte a la música folklórica nacional. Como solista, editó el disco Partiendo en 2018 y publicó dos libros con composiciones para guitarra: El Color del Caos: 4 piezas breves experimentando el atonalismo (2016) y Seis piezas litoraleñas para guitarra sola (2022), obra que fue distinguida con una Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes.

Mauro Leyes es oriundo de Paraná y comenzó desde joven sus estudios de guitarra clásica en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio, donde transitó tanto el nivel medio como el superior. Su formación pasó por la Licenciatura en Música Popular en la Universidad Nacional del Litoral y desarrolla una intensa actividad artística. Forma parte del Carlos Aguirre Quinteto, donde toca guitarra, y del dúo Arapoty, también en el mismo instrumento. Además, interpreta cavaquinho en Sambaná Esquina y guitarra en el dúo con Susana Ratcliff.

El concierto se propone como un punto de encuentro para escuchar a dos guitarristas entrerrianos en pleno desarrollo de sus carreras, con un programa que invita a disfrutar del poder del instrumento.

Las entradas anticipadas pueden reservarse al número 343 6205172.