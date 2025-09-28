Julia Zenko y su debut cinematográfico después de un difícil momento de salud

La artista participó de “Lágrimas de fuego”, la ópera prima de Fabiana Cantilo que también debutó en cine y como cabeza del film.

Julia Zenko, con casi 40 años de trayectoria en la música, debutó en la pantalla grande de la mano de Fabiana Cantilo y su ópera prima Lágrimas de fuego, con un gran abanico musical, la artista destacó que “nunca” le “impusieron nada para cambiar mi repertorio”.

“Fue mi primera vez en cine, actuando en la pantalla grande. Muy agradecida a Fabi que me convocó. Cuando le dije que nunca había actuado y me encantaría, me dijo que ya tenía un personaje en su película”, contó la cantante sobre esta nueva experiencia.

Con un recorrido marcado por la diversidad, Zenko recordó que siempre pudo mantenerse fiel a su estilo: “Nunca tuve problemas para entrar al medio musical y artístico porque tuve mucha suerte y no hacía rock, sino música ecléctica, como la sigo haciendo. Pero sé que muchas amigas mías, como Patricia Sosa y Fabi, les costó bastante”.

Al hablar de Cantilo, no dudó en deshacerse en elogios y orgullo por esta nueva propuesta con toques de realidad, aunque sin perder el foco ficticio: “Es una de las rockeras más grosas que tenemos en el país”.

Sobre las nuevas generaciones en la música, mostró una mirada abierta: “No critico nada, son todos y todas bienvenidos, mientras tengamos nuestro lugar en la música. Los tiempos cambiaron desde internet y las redes. En vez de quejarse, hay que seguir haciendo y tratar de ser fiel a uno mismo. Siempre canto lo que me gusta y nunca me impusieron nada para cambiar mi repertorio. Mientras haya lugar para todos los artistas, está todo bien”.

En lo personal, la intérprete atravesó dos veces un cáncer de mama y hoy lo convierte en un mensaje de prevención: “El tema es no postergar los chequeos. Descubrí en las dos oportunidades en que tuve cáncer de mama y, en ambas ocasiones, lo descubrí a tiempo gracias a los chequeos. Ahora puedo decir ‘acá estoy’ y compartir con mi familia”.

Fuente: Noticias Argentinas. Camila Hassan.