El spot de Milei que se volvió viral por la reacción de una vecina: "Bajó el petiso... qué desgracia"

Una usuaria de X contó la espontánea y crítica reacción de su vecina al ver el operativo de seguridad para una filmación de Javier Milei. El posteo estalló.

Un tuit que relata la reacción espontánea de una vecina durante la filmación de un spot del presidente Javier Milei se convirtió en el viral del día, capturando una instantánea del humor social que contrasta con la formalidad de la investidura presidencial. El posteo, realizado por la usuaria Carla Pelliza, describe con simpleza el malestar y la particular forma en que su vecina se refirió al mandatario.

"Milei vino a filmar un spot al lado de casa", comienza el relato de Pelliza, antes de transcribir los comentarios de su vecina, una televidente asidua del canal de noticias TN.

La primera reacción de la mujer, al observar el "enorme operativo de seguridad" desplegado para la filmación, fue de pura indignación por el gasto público. "Qué desgracia. Eso lo pagamos nosotros", le dijo a su marido, reflejando una crítica recurrente de la ciudadanía hacia los costos asociados a la actividad política.

El comentario rápidamente encontró eco en las redes, donde miles de usuarios compartieron la publicación y expresaron sentimientos similares sobre el uso de recursos del Estado.

Milei vino a filmar un spot al lado de casa. La vecina, que mira TN todo el día, repite "qué desgracia. Eso lo pagamos nosotros (en referencia al enorme operativo de seguridad)". Y le cuenta al marido que "bajó el petiso" (en alusión a Milei). pic.twitter.com/76FIV3UjFe — Carla Pelliza (@PellizaCarla) September 27, 2025

"Bajó el petiso": La descripción que estalló en redes.

El momento más comentado del tuit fue la descripción que la vecina utilizó para informar a su esposo sobre la llegada del Presidente. Sin protocolos ni formalidades, simplemente le anunció: "bajó el petiso".

Esta referencia coloquial y directa a la figura del Presidente fue lo que desató la viralización masiva del posteo. Según supo Noticias Argentinas, el tuit generó un intenso debate en la red social X, con usuarios celebrando la "autenticidad" del comentario y otros discutiendo.

