Recreativo Verde y Rowing festejaron en la continuidad del Torneo Clausura

Recreativo Verde vencio por un ajustado 5 a 4 a Neuquén.

El Torneo Clausura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvo continuidad el pasado fin de semana con partidos tanto en el Seniors Masculino como en el certamen de Primera Femenino. Hubo encuentros por ambas ramas en las instalaciones del Paraná Rowing Club (PRC) en la Costanera y en la pista del Atlético Neuquén Club.

Por la sexta jornada del certamen de Primera Femenino, el Remero y Talleres igualaron 2 a 2. Sofía Méndez anotó por duplicado y adelantó al equipo visitante, pero el conjunto anfitrión llegó al empate con tantos de Jazmín Martins y María Eva Doce.

Con este resultado, Talleres lidera las posiciones con 16 puntos, seguido por Rowing con 10, San Guillermo (6), Neuquén (3) y Recreativo (0).

En la categoría Seniors, Rowing goleó a Talleres 9 a 2 por la octava fecha. Lautaro Martínez, en cuatro oportunidades; Álvaro Gabriel Martins Mogo, Vito Militello, Franco Romaldini, Máximo Corino y Santiago Bergara anotaron para el local. Luca Giorello y Lucas Caffaro, descontaron para el Rojo.

El domingo hubo acción solo en la rama masculina en la pista de Atlético Neuquén Club (ANC), donde el Recreativo Bochas Club Verde (RBC) se impuso por 5 a 4 al Pingüino, gracias a las conquistas de Joaquín Mayor (en dos ocasiones), Laurentino Alvarenque (dos) e Isaías Guestrin. Para el conjunto Aurirrojo descontaron Maximiliano Gaggioni (dos), Nicolás Romero y Francisco San Martín.

De esta manera, la tabla quedó de la siguiente manera: Recreativo Verde 17 puntos; Recreativo Rojo 13; Neuquén 9; Talleres 4 y Rowing 3.

Con información de Prensa UEHP: Camila Macías Guzzonatto, Milagros Milera y Paula Cantero Cesario.