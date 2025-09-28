El gobierno presentó Mi Entre Ríos, la primera plataforma para acceder a trámites y servicios 100% digital

El titular de Modernización presentó la plataforma Mi Entre Ríos, similar a Mi Argentina, pero a nivel provincial.

El gobierno provincial lanzó oficialmente Mi Entre Ríos, una herramienta digital que transforma la manera en que los entrerrianos se vinculan con el Estado. La presentación se realizó en La Vieja Usina y estuvo encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el presidente de Enersa, Uriel Brupacher; el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat; el vicerrector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Román Scattini; y la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, consignó el portal oficial de la provincia.

Mi Entre Ríos ya concentra más de 30 trámites y servicios en línea. Entre las principales funcionalidades se destacan la solicitud de partidas digitales de nacimiento, matrimonio y defunción del Registro Civil, el acceso a boletas de ATER y ENERSA, además de recibos de sueldo, trámites en distintos organismos provinciales, inscripción a carreras de UADER y la credencial de veteranos de Malvinas.

Durante el acto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó la relevancia del anuncio: “Lo único que no se puede devolver a los entrerrianos es el tiempo perdido en trámites presenciales. Con esta plataforma buscamos devolvérselo, hacerles la vida más simple y mostrar que se puede gobernar de manera más ágil y cercana”.

En la misma línea, remarcó que se trata de un cambio estructural: “No estamos frente a un hecho aislado. Es parte del plan de modernización más importante de Entre Ríos que está llevando nuestra provincia al siglo XXI; con un Estado más transparente, digital, eficiente y centrado en el ciudadano”, publicó el portal oficial de la provincia.

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, destacó el salto que significa esta herramienta: “Resulta difícil pensar que con tantos avances tecnológicos y en pleno 2025 los trámites del gobierno provincial seguían realizándose en papel y de manera presencial. Después de casi un año de trabajo estamos lanzando una plataforma de ciudadanía digital con tecnología de punta, que nos permite ponernos a la altura de las provincias más avanzadas del país en materia de transformación digital”.

Además, presentó a Jujo, el primer ciudadano digital de la provincia: “Sabemos que todo cambio cultural requiere un proceso de adopción y aprendizaje. Jujo es un asistente virtual con inteligencia artificial disponible las 24 horas dentro de Mi Entre Ríos. Fue entrenado durante más de dos meses para ayudar a los entrerrianos en sus gestiones con el gobierno provincial”.

La implementación de Mi Entre Ríos ya genera impacto concreto: solo con la digitalización de las boletas de ATER se estima un ahorro de 4.000 millones de pesos anuales, que podrán destinarse a obras en rutas, escuelas y hospitales. “Este proyecto es el resultado de un trabajo en equipo, donde en vez de decir `no se puede´, decidimos encontrar la manera de hacerlo realidad”, añadió Gainza al agradecer al Consejo Federal de Inversiones, universidades y organismos provinciales que participaron en el desarrollo.

El gobierno provincial convocó a la ciudadanía a ingresar en mientrerios.gob.ar y comenzar a utilizar la plataforma.