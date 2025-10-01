Belgrano y Unión de Santa Fe jugarán la ida de la final de la Copa Túnel Subfluvial en el Grella

La final de ida de la Copa Túnel Subfluvial Femenina tendrá como escenario el estadio Presbítero Bartolomé Grella, según anunció la Liga Paranaense de Fútbol. El encuentro tendrá como protagonistas a Belgrano, que oficiará de local, y Unión de Santa Fe, y está programado para el próximo domingo 5 de octubre desde las 15.30.

“El estadio de Patronato es el elegido para definir la competencia femenina, como así sucedió también en el ámbito masculino, en esta copa que organizan la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina de Fútbol”, anunciaron desde las redes sociales de la LPF recordando el episodio que enfrentó a Patronato y Unión (la revancha se disputó en el 15 de Abril).

El conjunto Mondonguero viene de dar el batacazo al superar en las semifinales a San Benito por 2 a 1 y se aseguró un lugar en la definición del certamen femenino de Primera División. En tanto que el Tatengue llega de eliminar a Arenas por un lapidario 7 a 0.