Detuvieron a un hombre con pedido de captura por homicidio en control vial de San Jaime de la Frontera

Un santafesino buscado por homicidio fue detenido por la policía provincial durante un control vehicular en la ruta nacional 127 a la altura de San Jaime de la Frontera.

El procedimiento se ejecutó en la madrugada del miércoles 1 de octubre, alrededor de las 00:45, cuando personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial procedió a detener la marcha de un camión de auxilio mecánico marca Iveco, que trasladaba una camioneta Ford Ranger sin dominio colocado.

Según se informó a Ahora, durante el operativo, se constató que la camioneta había sido entregada mediante oficio a un hombre identificado como Carlos Daniel, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien viajaba como acompañante del conductor del camión.

Al verificar la documentación de los vehículos y de las personas a través de los sistemas informáticos SIFCOP y MINSEG, se detectó que Carlos Daniel poseía un pedido de captura y detención vigente desde el 16 de septiembre de 2025, bajo la carátula de homicidio calificado, solicitado por la Fiscalía de la Región 1 de Santa Fe.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal de Chajarí y a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), quienes confirmaron la vigencia del pedido y ordenaron la notificación formal al individuo para que se presente de manera urgente ante la Fiscalía correspondiente, con el objetivo de regularizar su situación judicial.