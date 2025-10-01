Policiales

Detuvieron a un hombre con pedido de captura por homicidio en control vial de San Jaime de la Frontera

01 de Octubre de 2025 - 17:51

Un santafesino buscado por homicidio fue detenido por la policía provincial durante un control vehicular en la ruta nacional 127 a la altura de San Jaime de la Frontera.

El procedimiento se ejecutó en la madrugada del miércoles 1 de octubre, alrededor de las 00:45, cuando personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial procedió a detener la marcha de un camión de auxilio mecánico marca Iveco, que trasladaba una camioneta Ford Ranger sin dominio colocado.

Según se informó a Ahora, durante el operativo, se constató que la camioneta había sido entregada mediante oficio a un hombre identificado como Carlos Daniel, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien viajaba como acompañante del conductor del camión.

Al verificar la documentación de los vehículos y de las personas a través de los sistemas informáticos SIFCOP y MINSEG, se detectó que Carlos Daniel poseía un pedido de captura y detención vigente desde el 16 de septiembre de 2025, bajo la carátula de homicidio calificado, solicitado por la Fiscalía de la Región 1 de Santa Fe.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal de Chajarí y a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), quienes confirmaron la vigencia del pedido y ordenaron la notificación formal al individuo para que se presente de manera urgente ante la Fiscalía correspondiente, con el objetivo de regularizar su situación judicial.

