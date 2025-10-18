Liga Provincial: pasó el grueso de la actividad por la fecha 12

Este viernes por la noche se llevó a cabo buena parte de la 12ª fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet. Por las Zonas 1, 2 y 4 hubo encuentros correspondientes a esta jornada con múltiple participación paranaense.

En la Zona 1, luego del adelanto del jueves con victoria de Olimpia sobre Parque por 70-60, este viernes fue turno de Ferrocarril de San Salvador - Ciclista. El duelo en cancha del Verde sansalvadoreño terminó en victoria para el local por 79-72. Con este resultado mantienen su liderazgo con récord perfecto: 12-0. Ciclista, por su parte, quedó en la cuarta colocación con un acumulado de 6-6.

Dentro de la Zona 2 se llevó a cabo la actividad completa. En ese marco, Urquiza mantuvo su invicto con victoria ante Paracao por 73-64, con lo que lidera con récord 12-0. Su escolta es Recreativo, que venció a Progreso por 78-41 y ahora acumula un récord de 8-4, el mismo que Estudiantes de Paraná, que venció a Independiente de La Paz por 69-65. En el duelo restante, Quique le ganó el clásico barrial a Talleres por 63-57.

Sin actividad por la Zona 3 (se jugará el domingo) este viernes hubo un nuevo triunfo para Regatas, que derrotó a Zaninetti por 80-74 y se mantiene como líder con récord perfecto: 12-0. Atrás aparece Peñarol de Tala, que derrotó a BH como visitante por 70-66. En los duelos restantes hubo triunfos de Luis Luciano (71-62 sobre Bancario) y Atlético Tala (83-59 ante Juventud Unida).

Fixture y resultados | Liga Provincial | Fecha 12

-Zona 1:

Jueves 16/10:

Olimpia 70-60 Parque.



Viernes 17/10:

Ferrocarril (San Salvador) 79-72 Ciclista.



Sábado 18/10:

21.30: Sarmiento - Sionista.



Domingo 19/10:

20: Echagüe - Sportivo (San Salvador).



-Zona 2:

Viernes 17/10:

Urquiza 73-64 Paracao.

Quique 63-57 Talleres.

Estudiantes (Paraná) 69-65 Independiente.

Recreativo 78-41 Progreso.



-Zona 3:

Domingo 19/10:

20: Santa Rosa - San José.

20: Social Federación - Estudiantes (Concordia).

20: La Armonía - Vélez Sarsfield.

21: Ferrocarril (Concordia) - Capuchinos.



-Zona 4:

Viernes 17/10:

Regatas 80-74 Zaninetti.

Luis Luciano 71-62 Bancario.

BH 66-70 Peñarol.

Atlético Tala 83-59 Juventud Unida.