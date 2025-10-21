Varoner llega a Paraná con "Caramalito Tour"

El rapero rosarino Varoner se presentará este viernes 24 de octubre a las 19 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en la ciudad de Paraná. La fecha forma parte de su "Caramalito Tour" y marca su segunda visita a la capital entrerriana. En esta ocasión, el artista compartirá escenario con Luccione, representante local de la escena del rap, y Joya, proveniente de Santa Fe, quienes abrirán la jornada musical.

La presentación del artista en la capital entrerriana se inscribe dentro de una gira nacional que lo lleva por distintas ciudades del país, en un recorrido que busca acercar su propuesta musical al público del interior. Con una trayectoria consolidada dentro del rap argentino, el rapero se destaca por su estilo, en el que confluyen influencias del hip-hop más clásico con sonidos de la actualidad.

Varoner es oriundo de Rosario, Santa Fe, y forma parte del grupo Golden Boyz, junto a Troubless e Irivrte, con quienes desarrolló una identidad musical y se dio a conocer hacia un público más grande. En diciembre de 2019 lanzó su álbum Spectacular Raps, en colaboración con el productor Irivrte. El disco contó con la participación de Ingrávidos Squad y del propio Troubless, y fue recibido con gran reconocimiento dentro del circuito del hip-hop independiente.

Desde entonces, Varoner mantiene un crecimiento sostenido en la escena, tanto por su trabajo en grupo como por su carrera solista. Su proyecto actual, Caramalito Tour, toma el nombre de su más reciente material y propone una experiencia de conexión con el público a través de la palabra, el ritmo y la improvisación. Cada presentación busca recrear el clima del estudio y llevarlo al escenario, en un formato de interpretaciones en vivo, nuevas composiciones y momentos de freestyle.

Las entradas son aranceladas y se pueden adquirir de forma online en este enlace.