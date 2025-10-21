Amazon confirmó que solucionaron los problemas y las billeteras virtuales volvieron a funcionar

El servicio en nube de Amazon volvió a funcionar con normalidad este lunes por la tarde, aseguraron desde la compañía, después de un apagón digital que causó agitación mundial entre miles de sitios, empresas y servicios, incluidos algunos de las aplicaciones más populares de la empresa que comanda Jeff Bezos web como Snapchat y Reddit.

Aun así, Amazon aclaró que algunos servicios de AWS mantenían una acumulación de mensajes cuyo procesamiento podría demorar varias horas, especialmente en Config, Redshift y Connect.

El boletín Reuters Tariff Watch es su guía diaria con las últimas noticias sobre comercio y aranceles a nivel mundial, publicó Ámbito.

Un fallo que afectó al mundo entero

AWS aloja aplicaciones y procesos informáticos para empresas de todo el mundo, y la interrupción dejó sin conexión a trabajadores desde Londres hasta Tokio e impidió realizar tareas cotidianas como pagar servicios o modificar reservas de vuelos.

En el Reino Unido, incluso bancos como Lloyds y el Banco de Escocia, así como compañías de telecomunicaciones como Vodafone y BT, reportaron fallos en sus plataformas digitales, según Downdetector.

La interrupción afectó a más de mil compañías, incluidas Reddit, Roblox, Snapchat, Duolingo, Coinbase, Robinhood, Uber y Lyft.

También se vieron afectados los propios servicios de Amazon, como su sitio de compras, Prime Video y Alexa. Incluso plataformas de juegos como Fortnite, Clash Royale y Clash of Clans sufrieron interrupciones, al igual que la app de mensajería Signal.

El lunes por la tarde, los usuarios se quejaron de dificultades persistentes para usar servicios como la billetera digital Venmo y la plataforma de videollamadas Zoom.

Fue la mayor interrupción de Internet desde el fallo de CrowdStrike del año pasado, que paralizó los sistemas tecnológicos en hospitales, bancos y aeropuertos, poniendo de relieve la vulnerabilidad de las tecnologías interconectadas del mundo.

El mismo centro de datos, el mismo problema

Fue al menos la tercera vez en cinco años que el clúster de AWS en el norte de Virginia, conocido como US-EAST-1, contribuyó a un colapso importante de Internet. Amazon no respondió a una solicitud de mayor claridad sobre por qué ese centro de datos en particular sigue viéndose afectado.

Los problemas se derivaron del conocido como Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que impedía que las aplicaciones encontraran la dirección correcta para la API DynamoDB de AWS, una base de datos en la nube utilizada para almacenar información de usuarios y otros datos críticos.

Cuál fue la causa del fallo

Anteriormente, AWS dijo que la causa raíz de la interrupción fue un subsistema subyacente que monitorea la salud de sus balanceadores de carga de red utilizados para distribuir el tráfico entre varios servidores.

El problema, dijo AWS, se originó dentro de la "red interna EC2", el servicio "Elastic Compute Cloud"de Amazon, que proporciona capacidad de nube a pedido dentro de AWS.Poco después de las 3 p. m. PT (2200 GMT), Amazon dijo: "Todos los servicios de AWS volvieron a funcionar con normalidad. Algunos servicios como AWS Config, Redshift y Connect siguen teniendo una acumulación de mensajes que terminarán de procesar en las próximas horas".

Expertos piden mayor tolerancia a fallos

Ken Birman, profesor de informática en la Universidad de Cornell, afirmó que los desarrolladores de software necesitan mejorar la tolerancia a fallos. Explicó que AWS proporciona herramientas que los desarrolladores pueden usar para protegerse en caso de un problema en cualquiera de sus extensas redes de centros de datos, y que también pueden crear copias de seguridad con otros proveedores de la nube.